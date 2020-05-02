“الأوقاف”: 15 رمضان آخر موعد للمشاركة في المسابقة القرآنية

عمان – الغد – أعلنت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية أن الخامس عشر من رمضان المبارك الذي يصادف يوم الجمعة المقبل، هو الموعد النهائي للمشاركة بمسابقة الأوقاف القرآنية الدورة الأولى عبر الشبكة العنكبوتية “الأنترنت” للذكور والإناث التي خلال الشهر المبارك.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة قال في تصريحات صحفية سابقة، إن المسابقة القرآنية جاءت ضمن برنامج الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، وتقوم على إتقان أحكام التجويد، وجمال الصوت فقط، وليس شرط الحفظ.

وأضاف إن المسابقة القرآنية تتكون من ثلاثة فروع، الأول دون سن العاشرة من العمر، والثاني من سن 10-14عاما، فيما يستهدف الفرع الثالث الأعمار من 14-18 عاما.

وبين الخلايلة أن المسابقة ستكون على ثلاث مراحل هي، تسجيل مقطع فيديو للمتسابق مع ذكر اسمه ورقم هاتفه، لمدة لا تزيد عن دقيقتين فقط، وإرساله إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة ( rattel.jo)، فيما تقوم اللجان المكلفة لكل فرع بالاستماع إلى جميع مقاطع الفيديو واختيار خمسة عشر متسابقا من كل فرع، ومن ثم يتم التواصل مع من بلغ المرحلة النهائية من قبل اللجان، وتحديد موعد لإجراء المسابقة عبر خدمات التقنية الحديثة، ليتم بعد ذلك تحديد الفائزين.

وأشار الخلايلة إلى انه سيتم اختيار 5 فائزين من كل فرع، والإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة، في نهاية الشهر الفضيل عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية، لافتا إلى أن الوزارة خصصت جوائز مالية قيمة لكل فائز بالفروع الثلاثة، تشجيعا لهم على جهودهم المباركة في تلاوة القرآن الكريم وتجويده.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف دأبت خلال شهر رمضان المبارك من كل عام على إطلاق مسابقات دينية للذكور والإناث على المستويين المحلي والدولي، إلا أنه ونظرا لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لهذا العالم اقتصرت المسابقة على إتقان أحكام التجويد وحسن الصوت فقط ومن خلال خدمات التقنية الحديثة.