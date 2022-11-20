الأولمبياد الخاص ينظم مباراة بكرة القدم

عمان – الغد – نظم الاولمبياد الخاص الأردني بالتعاون مع يونيسف الأردن اليوم، مباراة بكرة القدم جرت على ملاعب أكاديمية ريتال الدولية، جمعت لاعبي الاولمبياد الخاص ذوي الإعاقة الذهنية ولاعبين من طلبة اكاديمية ريتال الدولية .

وفي ختام المباراة التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تم تقديم جوائز مقدمة من يونيسف لجميع المشاركين وكذلك قدمت اكاديمية ريتال الدولية كأسا للفريق الفائز.

ويسعى الاولمبياد الخاص وبالتعاون مع الشركاء الى تدعيم البرامج الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة اليومية.