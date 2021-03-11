الأولمبية الدولية تتجه لشراء لقاحات للمشاركين في أولمبياد طوكيو

لوزان (سويسرا) -ستشتري اللجنة الأولمبية الدولية لقاحات من الصين للرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل وأولمبياد بكين 2022 الشتوي، بحسب ما اعلن الخميس رئيسها المعاد انتخابه الألماني توماس باخ.

وقدمت اللجنة الأولمبية الصينية “عرضا لاتاحة جرعات لقاح إضافية للمشاركين في طوكيو 2020 وبكين 2022” بحسب باخ الذي أضاف “ستدفع اللجنة الأولمبية الدولية مقابل الجرعات الاضافية من اللقاح للالعاب الاولمبية والبارالمبية”.