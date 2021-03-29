الأولمبية القطرية تجري مراجعة شاملة لمبدأ المساواة بين الجنسين

الدوحة – أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عن “رغبتها الحقيقية” في إجراء مراجعة شاملة لمبدأ المساواة بين الجنسين، في إطار تعزيز التوازن على مستوى الحوكمة، في أعقاب انتقادات طالتها حيال وضع العاملين الأجانب في منشآت مونديال 2022.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في بيان إن “مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين ظل وما يزال التزاماً طويل المدى في استراتيجية اللجنة الأولمبية القطرية، ونحن فخورون بما حققناه من تطور في هذا المجال، وقد انعكس ذلك بصورة إيجابية في التنوع المتسارع في كفاءة رياضيينا ومسؤولينا الرياضيين، ومع ذلك ندرك حجم المساحة والطريق الذي أمامنا كي نمضي قدماً في مسيرتنا وتطورنا”.

وأشار إلى وجوب تحديد “أوجه القصور ثم نضع سياسات وبرامج المعالجة والتصحيح، ومن أجل تحقيق هذا التطور، أطلقنا خطة مراجعة المساواة بين الجنسين وسنطبق نتائجها في إرساء ركائز المساواة بين الجنسين داخل منظومة الحركة الرياضية القطرية”.

وتأتي هذه الخطوة التطويرية، في أعقاب موجة الانتقادات الموجهة إلى الدولة الخليجية من منظمات حقوقية، حيال مزاعم بوفاة العديد من العاملين الأجانب في منشآت مونديال قطر 2022.

وتشدد قطر على أنها بذلت جهوداً أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة لتحسين ظروف العمال الأجانب. ولم تحظ الحملة التي شنتها منتخبات أوروبية مؤخراً باهتمام كبير في الدوحة.

ورفض متحدث باسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وبناء الملاعب جميع الاتهامات، قائلاً “كنا دائما شفافين بشأن صحة وسلامة العمال”.

وأشار في بيان الى أنه لم يكن هناك سوى “ثلاث وفيات مرتبطة بالعمل (في المنشآت) و35 لا علاقة لها بالعمل”، منذ بدء أعمال البناء في 2014، معتبراً أن الاستعدادات لاستضافة المونديال “حققت فوائد كبيرة للعمال”. – (أ ف ب)