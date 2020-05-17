“الأولمبية القطرية” تجيز استئناف الرياضة في تموز

الدوحة – سمحت اللجنة الأولمبية القطرية الأحد باستئناف المنافسات الرياضية اعتبارا من 20 تموز/يوليو بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد، في إعلان ترافق مع تأكيد اتحاد كرة القدم استئناف الدوري في 24 منه.

وأعلنت السلطات القطرية تعليق النشاط الرياضي منذ منتصف آذار/مارس الماضي، تماشيا مع خطوة مماثلة اتخذتها الغالبية العظمى من دول العالم مع تفشي وباء “كوفيد-19”.

وبعدما أعلنت في منتصف أيار/مايو تمديد التعليق حتى نهاية الشهر، أكدت اللجنة الأولمبية اليوم ان استكمال المنافسات سيكون متاحا في الثلث الأخير من تموز/يوليو.

وأوردت في بيان “تماشيا مع الاجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، فقد تقرر تمديد ايقاف الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية حتى 20 يوليو القادم، على أن يستكمل ما تبقى من النشاط الرياضي اعتبارا من 20 يوليو وذلك حرصا على سلامة جميع الرياضيين والمشاركين”.

وتماشيا مع ذلك، أشار الاتحاد القطري لكرة القدم الى ان المسابقات ستستكمل بين “24 يوليو (تموز) وحتى 26 أغسطس (آب) القادمين”.

وأكد ان تحديد العودة يأتي بعد “إجراء المشاورات مع المسؤولين في وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة جميع المعنيين في المباريات من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام”.

وفي حين لم تعلن السلطات رسميا ما اذا كان سيتم السماح للجمهور بحضور المباريات، يتوقع ان يكون هذا هو الاجراء المعتمد أقله في الفترة الأولى، كما في مختلف البطولات العالمية التي تستكمل منافساتها بعد فترة التوقف بسبب “كوفيد-19”.

وأشار الاتحاد الى ان كل اللاعبين وأفراد الأجهزة الإدارية والفنية للفرق المشاركة، سيخضعون لفحوص كشف “كوفيد-19” يومي الثامن والتاسع من حزيران/يونيو تمهيدا لاطلاق تحضيرات العودة، وذلك بعد نهاية فترة إجازة منحهم إياها اعتبارا من اليوم وحتى السابع من حزيران/يونيو.

وحدد الاتحاد تاريخ 10 حزيران/يونيو موعدا لاستئناف التمارين، على ان يتم إعلان الأطر التنظيمية لذلك لاحقا.

وتوقفت منافسات الدوري منذ التاسع من آذار/مارس مع تبقي خمس مراحل على النهاية. كما تأجلت مسابقة كأس الأمير بعد نهاية الدور ربع النهائي.

وسجّلت قطر أكثر من 30 ألف إصابة بـ”كوفيد-19″، أي نحو 1,1 بالمئة من مجموع السكان. لكن عدد الوفيات المعلنة بقي متدنيا (15)، في خطوة يعزوها الخبراء الى المعدّل المنخفض لأعمار السكان والفحوص الصحية الإلزامية للعمال الأجانب.

وبدأت قطر الأحد تطبيق إجراءات صارمة للوقاية من تفشي الوباء، مع إلزام وضع الكمامات في الأماكن العامة. وفرضت السلطات عقوبات تعد من الأشد عالميا في حال مخالفة التعليمات، تراوح بين غرامة مالية باهظة والسجن لفترة قد تصل الى ثلاثة أعوام. -(أ ف ب)