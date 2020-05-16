الأولمبية تؤكد أهمية الأندية والمراكز والأكاديميات لاعداد اللاعبين واللاعبات

عمان – أكدت اللجنة الأولمبية ، أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الأندية والمراكز والأكاديميات الرياضية المسجلة رسميا، في جميع محافظات المملكة، في إعداد اللاعبين واللاعبات ليكونوا على أتم الجاهزية لتمثيل المنتخبات الوطنية.

وتبذل اللجنة الأولمبية جهدا كبيرا بالشراكة مع وزارة الشباب، لإعادة العمل في هذه المراكز والاكاديميات والاندية، في ظل تواصل اغلاقها حتى الآن بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكان أمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي كشف لـ (بترا) في حديث سابق عن تواصل عقد الاجتماعات مع الجهات المعنية في الحكومة مثل وزارة الصحة ولجنة الاوبئة، للتباحث في إمكانية عودة الانشطة الرياضية في اقرب وقت، ضمن اجراءات السلامة والوقاية، ولاسيما وأن القطاع الرياضي تضرر بشكل كبير جراء جائحة كورونا، وخصوصا فيما يتعلق بتوقف مصدر الرزق للكثير من العائلات العاملة بهذا القطاع.

وأعلنت اللجنة احصائية تضمنت التوزيع الجغرافي لأعداد الأندية والمراكز والأكاديميات المسجلة رسميا في جميع محافظات المملكة، مشيرة إلى تصدر العاصمة عمان بعدد المراكز التي بلغت 679، وتصدرها ايضا بعدد الأندية التي بلغت 146 ناديا، فيما تصدرت محافظة اربد اعداد الاكاديميات التي بلغت 201 أكاديمية.

واشار التوزيع الجغرافي الذي كشفت عنه اللجنة الاولمبية يوم أمس على موقعها الرسمي، إلى معاناة 4 محافظات من غياب كامل للأكاديميات المسجلة.

وجاء التوزيع الجغرافي للأندية والمراكز والاكاديميات على النحو التالي:عمان: 679 مركزا، 146 ناديا، 195 أكاديمية.

اربد: 253 مركزا، 117 ناديا، 201 أكاديمية.

الزرقاء: 176 مركزا، 24 ناديا، 75 أكاديمية.

البلقاء: 68 مركزا، 33 ناديا، صفر أكاديمية.

المفرق: 47 مركزا، 25 ناديا، 25 أكاديمية.

مأديا: 40 مركزا، 13 ناديا، صفر أكاديمية.

الكرك: 40 مركزا، 25 ناديا، 4 أكاديميات.

جرش: 36 مركزا، 20 ناديا، صفر أكاديميات.

عجلون: 29 مركزا، 7 أندية، صفر أكاديميات.

الطفيلة: 23 مركزا، 8 أندية، 6 أكاديميات.

العقبة: 21 مركزا، 7 أندية، 10 أكاديميات.

معان: 13 مركزا، 12 ناديا، 5 أكاديميات. – (بترا)