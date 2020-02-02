“الأولمبية” تباشر التحضيرات لتصفيات الملاكمة عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا

عمان – الغد – باشرت اللجنة الأولمبية تحضيراتها لاستضافة بطولة الملاكمة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا والتي ستقام في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب عمان في الفترة ما بين 3 وحتى 11 من شهر آذار / مارس المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية قد حظيت بشرف استضافة المحطة الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بعد اختيارها من قبل اللجنة التنظيمية للملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية في وقت لاحق من الأسبوع الماضي.

وأكدت اللجنة الأولمبية، المنظمة المسؤولة عن الرياضة في الأردن، أنها باشرت تحضيراتها للبطولة فور الإعلان عن الاستضافة معربةً عن التزامها بتقديم حدث عالمي كبير لن ينسى بالنسبة للمشاركين إضافة الى تمكين جميع الأردنيين من المشاركة في هذا الحدث.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، عن سعادته باستضافة هذا الحدث قائلاً: “انه شرف كبير بالنسبة للأردن واللجنة الأولمبية الأردنية اختيارها لاستضافة هذا الحدث القاري المهم، فخورون بثقة اللجنة التنظيمية للملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية بالعاصمة عمان كمدينة قادرة على استضافة حدث قاري بهذا الحجم في مهلة قصيرة، ونسعى الى كسب المزيد من الثقة من خلال تقديم حدث ناجح.”

وأكمل سموه: “يتمتع الأردن بسجل حافل في استضافة الأحداث الرياضية العالمية ذات المستوى العالمي، وهذه فرصة مثالية أخرى لتقديم رياضة الملاكمة لعشرات الآلاف من الشباب الأردني في جميع أنحاء المملكة.”

الجدير بالذكر أن الأردن استضاف العديد من البطولات العالمية منها بطولة العالم للتزلج على الماء بالكابلات العام 2018 في آيلة والبطولة العربية لكرة الطائرة للناشئين العام 2017، وكأس العالم للسيدات تحت سن 17 عاما 2017 والتي اجتذبت أكثر من 100 ألف مشجع بمشاركة 16 منتخباً.