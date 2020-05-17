“الأولمبية” تدعو الإتحادات الرياضية إلى استئناف عملها الإداري “الإثنين”

عمان – الغد – دعت اللجنة الأولمبية الأردنية، الاتحادات الرياضية، إلى مباشرة عملها إدارياً في مكاتبها بدءا من يوم غد الإثنين وذلك بعد أكثر من شهرين من توقف النشاط الرياضي في الأردن واكتفاء الاتحادات في ممارسة عملها الإداري عن بُعد بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء قرار عودة العمل إدارياً في مقر الاتحادات الرياضية بعد عودة أغلب القطاعات للعمل بقرار من الحكومة والجهات المعنية وذلك للمحافظة على سير العمل الإداري.

وأكدت اللجنة الأولمبية على ضرورة التزام موظفي الاتحادات الرياضية في اتباع الاجراءات الوقائية للمباشرة في العمل داخل المقرات.