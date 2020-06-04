“الأولمبية” ترحب بقرار الحكومة عودة النشاطات الرياضية بدون جمهور

بلال الغلاييني

عمان – أعلنت الحكومة أمس عودة النشاطات الرياضية بصورة رسمية وبدون حضور الجمهور، بعد توقف دام أكثر من شهرين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية للوقاية من هذا الوباء.

ومع إعلان قرار عودة النشاطات، نشرت اللجنة الأولمبية الأردنية على موقعها الإلكتروني الإجراءات الوقائية التي سيتم التعامل معها وفق الشروط الصحية والتي تم تقسيمها إلى قسمين، حيث يشتمل القسم الأول على الإجــراءات الصحيــة الأساســية للقطــاع الرياضــي والتــي تشــمل المقــرات الإداريــة والمنشآت الرياضية، حيث تطبق هذه الإجراءات على جميع الرياضات، فيما يشتمل القسم الثاني على الإجـراءات الصحيـة الخاصـة بالرياضـات، حيـث تـم وضعهـا وفقـا لطبيعـة الرياضـات التي تمارس بالأردن وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للإجراءات الصحية الأساسية.

ومن أبرز الإجراءات التي ستقوم اللجنة الأولمبية باتخاذها هي تعقيــم المنشــأة الرياضيــة والمقــرات قبــل البــدء باســتخدامها، والتعقيــم الــدوري للمقــرات والمنشــآت والأجهــزة والأدوات، وتوزيع المعقمات داخل المنشأة والمقر.

وحددت اللجنة الأولمبية أيضا الإجراءات الصحية التي يتوجب على كل اتحاد رياضي اتخاذها والتعامل معها، مثلما حددت الألعاب الرياضية والأدوات التي يتعامل معها وفق الضوابط الصحية، مثلما حددت الإجراءات المتعلقة بالألعاب الجماعية والفردية، حيث تشتمل إجراءات الألعاب الجماعية “كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والرجبي”، على اســتخدام الأدوات مــن قبــل اللاعــب أو المــدرب وحــده، ويجــب أن تكــون معقمة قبل الاستخدام واســتخدام طقــم كــرات مختلــف فــي كل تدريــب لحيــن تعقيــم الكــرات المستعملة بالتدريب السابق، وجمع الأدوات من قبل موظف لهذه الغاية، ومنــع تدريبــات الاحتــكاك والاقتصــار علــى تدريبــات اللياقــة البدنيــة والمهارات الفردية، فيما عرضت الإجراءات الوقائية للألعاب الفردية والرياضات القتالية، وهي تشتمل على العديد من التعليمات الصحية الشاملة، والتي تهدف إلى تعقيم المقرات والصالات ضمن فترات محددة وحسب مواعيد المنافسات والتدريبات.

وأكدت اللجنة الأولمبية أن قرار عودة النشاطات يشمل مراكز اللياقة البدنية (الجيم)، فيما تم استثناء المسابح من قرار عودة النشاطات.

وكانت اللجنة الأولمبية ومع قرار الحكومة بعودة القطاع الحكومي والخاص إلى العمل، طلبت من موظفي الاتحادات الرياضية مباشرة العمل ضمن إجراءات وقائية أعلنت عنها في وقت سابق، مثلما نفذت العديد من الخطوات العملية ومن ابرزها تعقيم مقر اللجنة الأولمبية، والتعاون مع وزارة الشباب في تعقيم المنشآت والمرافق الرياضية، مثلما أخضعت موظفي الاتحادات الرياضية للفحص الخاص بفيروس كورونا، والذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، وشهد أخذ عينات من 185 موظفا وعاملا بالاتحادات الرياضية، في الوقت قامت فيه بتوزيع المنشورات والإرشادات والتعليمات الوقائية على الاتحادات الرياضية كافة، والتي يتوجب عليهم الإلتزام بها.

بيان اللجنة الأولمبية

وعقب قرار الحكومة بعودة قطاع النشاطات الرياضية إلى العمل اصدرت اللجنة الأولمبية بيانا جاء فيه: “بناء على قرار الحكومة الذي يقضي عودة القطاع الرياضي إلى العمل بعد أكثر من شهرين من التوقف، فإن اللجنة الأولمبية الأردنية تعلن عن حزمة من الإجراءات الاحترازية وضوابط وتعليمات صحية واجب الالتزام بها بعد عودة القطاع الرياضي، وستكون خاضعة للرقابة الدائمة من اللجنة والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية، حيث تم تقديم هذه الخطة إلى الحكومة من خلال فريق العمل الذي شكلته اللجنة الأولمبية لإدارة ملف القطاع وعودته إلى العمل.

وتسعى اللجنة الأولمبية من خلال هذه الإجراءات الرقابية على جميع جوانب القطاع الرياضي إلى مساندة الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحد من الخسائر الاقتصادية والفنية التي تعرض لها هذا القطاع خلال الفترة الماضية.

وستكون اللجنة الأولمبية الأردنية حريصة كل الحرص على الالتزام بكافة المعايير الصحية المنبثقة عن الحكومة الأردنية وستبذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة جميع العاملين في القطاع الرياضي”.

إلى ذلك، أكد رئيس الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مأمون كلمات، تبلغه قرار إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية وبناء الأجسام، اعتبارا من يوم غد السبت، على أن يتم مراعاة ضوابط وتعليمات آلية الفتح.

وأشار كلمات في رده على استفسارات “الغد”: “ستكون هناك لجان كشف على المراكز الرياضية، لتطبيق آلية التعليمات الصادرة عن اللجنة الاولمبية ووزارة الصحة”.

وأتم حديثه بالقول: “نتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة الأولمبية على مجهوداتها، وكافة من ساهم في إعادة هذا النشاط المهم إلى الواجهة”.