“الأولمبية” تشارك في نشاط رياضي مع طلاب “آكسز”

عمان – الغد – شاركت اللجنة الأولمبية الأردنية، يوم أمس السبت، في نشاط رياضي تم تنسيقه لطلبة برنامج “آكسز” التابع للجمعية الأمريكية للخدمات التعليمية والتدريبية في الشرق الأوسط Amideast بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة الطائرة وبمشاركة أكثر من ٤٠ طالباً من محافظات السلط وعجلون.

وقام الاتحاد الأردني لكرة الطائرة بتنسيق نشاط خاص بالرياضة في صالة قصر الرياضة تضمن تعريفاً عن رياضة كرة الطائرة وكيفية ممارستها من خلال مشاركة منتخبنا الوطني للشباب في النشاط حيث أبدى المشاركون تفاعلاً كبيراً مع النشاط الذي تسعى اللجنة من خلاله الى الترويج للرياضات المختلفة.

ويعتبر هذا النشاط هو الأول من نوعه بين اللجنة الأولمبية وAmideast في محاولة لزيادة عدد المشاريع التي تخدم فئة الشباب بشكل عام والرياضيين بشكل خاص حيث يسعى قسم التعليم في اللجنة الأولمبية بالتعاون مع Amideast الى عقد جلستين مع اتحاد التايكوندو واللجنة البارالمبية الأردنية خلال الأسبوعين القادمين.