“الأولمبية” تصدر بيانا رسميا حول عودة النشاطات التنافسية بعد قليل

عمان – الغد – تصدر اللجنة الأولمبية الأردنية بعد قليل بيانا رسميا يتضمن قرار المكتب التنفيذي المنبثق عنها باستئناف النشاطات التنافسية وتدريبات المنتبخات الوطنية، بعد توقف دام لمدة 14 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا، واصابة عدد من الرياضيين.

ويتضمن القرار التشديد على اتباع الإجراءات الصحية والوقائية من خلال البروتوكول الصحي الذي ستصدره اللجنة، والذي يلزم جميع العاملين بالاتحادات الرياضية من اداريين ولاعبين ومدربين وحكام، اضافة إلى الإعلاميين بتنفيذ بنود البرتوكول الصحي واتخاذ الإجراءات الصحية التي تضمن اقامة النشاطات الرياضية وتدريبات المنتخبات الوطنية في اجواء آمنة خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاع في عدد الإصابات في مختلف مناطق المملكة.