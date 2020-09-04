آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

“الأولمبية” تصدر بيانا رسميا حول عودة النشاطات التنافسية بعد قليل

منذ 27 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – تصدر اللجنة الأولمبية الأردنية بعد قليل بيانا رسميا يتضمن قرار المكتب التنفيذي المنبثق عنها باستئناف النشاطات التنافسية وتدريبات المنتبخات الوطنية، بعد توقف دام لمدة 14 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا، واصابة عدد من الرياضيين.
ويتضمن القرار التشديد على اتباع الإجراءات الصحية والوقائية من خلال البروتوكول الصحي الذي ستصدره اللجنة، والذي يلزم جميع العاملين بالاتحادات الرياضية من اداريين ولاعبين ومدربين وحكام، اضافة إلى الإعلاميين بتنفيذ بنود البرتوكول الصحي واتخاذ الإجراءات الصحية التي تضمن اقامة النشاطات الرياضية وتدريبات المنتخبات الوطنية في اجواء آمنة خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاع في عدد الإصابات في مختلف مناطق المملكة.

مقالات ذات صلة

برشلونة يلجأ إلى تقرير التدقيق والمراجعة لإنكار الفساد في قضية “بارسا جيت”

منذ 6 دقائق

لاعبا أتلتيكو مدريد كوستا وأرياس ينضمان إلى لائحة المصابين بكورونا

منذ 37 دقيقة

الخيارات الثلاثة المحتملة في صراع ميسي مع برشلونة

منذ 54 دقيقة

إنجلترا تسعى للثأر من إيسلندا في دوري الأمم الأوروبية

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
67 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock