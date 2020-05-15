” الأولمبية” تطلب من الاتحادات الرياضية الاجتماع “عن بعد”

عمان – الغد – طلبت اللجنة الأولمبية ، المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، من الاتحادات الرياضية، عقد الاجتماعات (عن بعد) في ظل توقف النشاطات الرياضية في الوقت الحالي، وىاغلاق المنشآت والمقرات الرياضية، بسبب جائحة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية بخصوص ذلك.

وكان عدد من الاتحادات الرياضية وبعد قرار ايقاف النشاطات واغلاق الملاعب والمنشآت بادرت الى عقد الاجتماعات (المرئية عن بعد)، وذلك لديمومة العمل الإداري ومتابعة الأمور المتعلقة باتحاداتها، في الوقت الذي نفذت المنتخبات الوطنية المختلفة برامج تدريبية منزلية تهدف الى ابقاء اللاعبين في جاهزية فنية كون مدة الحظر المنزلي استغرقت فترة طويلة، وأن العديد من المنتخبات الوطنية تنتظرها مشاركات رسمية مهمة في المرحلة المقبلة.