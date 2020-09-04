“الأولمبية” تقرر عودة النشاطات التنافسية وتدريبات المنتخبات الوطنية

بلال الغلاييني

عمان – قرر المكتب التنفيذي المنبثق عن اللجنة الأولمبية الأردنية في اجتماعه الذي عقد أول من أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، عودة تدريبات المنتخبات الوطنية والأنشطة التنافسية للاتحادات الرياضية اعتبارا من يوم غد الأحد، وفق ضوابط محددة بعد توقف دام لأسبوعين وذلك لضمان سلامة القطاع الرياضي في ظل الحالة الوبائية التي تشهدها مناطق المملكة في الفترة الحالية.

كما قرر المكتب التنفيذي وبالتعاون مع اتحاد الطب الرياضي تحديث البروتوكول الصحي ليتناسب مع الوضع الوبائي الحالي لعودة المنافسات الرياضية، والذي يشمل ضرورة إجراء فحوصات فيروس كورونا لأركان اللعبة وتشمل (اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام وجميع من يتطلب تواجده في البطولات) قبل 72 ساعة من إجراء أي منافسة تندرج تحت مظلة الاتحادات الرياضية بالإضافة الى إلزامهم بتحميل تطبيق أمان للتأكد من سلامة الجميع.

كما تم تحديث الاجراءات الصحية الخاصة بالقطاع الرياضي والتي تتضمن بعض التعديلات لضمان سلامة الجميع وسيتم تزويد الاتحادات الرياضية به ونشره على الموقع الإلكتروني للجنة الأولمبية.

وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية التي وضعتها اللجنة الأولمبية الأردنية في وقت سابق لعودة العمل في القطاع الرياضي لضمان سلامة المنظومة الرياضية كما وسيتم إجراء جولات تفقدية دورية من قبل فرق تُمثل اللجنة الأولمبية والجهات الحكومية المختصة واتحاد الطب الرياضي للتأكد من مدى الالتزام بالبروتوكول الصحي والتعليمات والإرشادات الصحية والوقائية.

وكان المكتب التنفيذي اصدر قرارين في وقت سابق، حيث تضمن كل قرار ايقاف النشاطات التنافسية وتدريبات المنتخبات الوطنية لمدة 7 ايام، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، والإصابات التي تعرض لها مجموعة من لاعبي وإداريي فريق النادي الفيصلي، الذين تم ادخالهم إلى المستشفيات الحكومية، حيث خضعوا للعزل الصحي في الأقسام المخصصة لذلك لمدة عشرة أيام، حيث تبين شفاءهم بالكامل من هذا الفيروس، قبل أن ينتقلوا إلى العزل المنزلي ولمدة سبعة أيام وفق تعليمات وزارة الصحة.

قرار المكتب التنفيذي جاء في وقت بدأت فيه الاتحادات الرياضية المختلفة في اعادة ترتيب برامجها وخططها للعام الحالي، والتي ينتظر أن يشملها التعديلات بسبب تغيير المواعيد، وتداخل النشاطات مع تدريبات المنتخبات الوطنية، في الوقت الذي تزامن فيه قرار المكتب التنفيذي مع قرار اتحاد كرة القدم الذي اصدر جملة من القرارات في الأيام الماضية، والتي اشتملت على استئناف دوري أندية المحترفين اعتبارا من يوم الخميس المقبل، إضافة إلى اقامة دوري أندية الدرجة الأولى وضمن تعليمات جديدة كان ابرزها الغاء الهبوط إلى الدرجة الثانية، علاوة على الغاء مسابقتي دوري الدرجتين الثانية والثالثة.