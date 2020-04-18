“الأولمبية ” تناقش أضرار “كورونا” على الرياضة لعرضها على الحكومة

عمان – الغد – عقدت اللجنة الأولمبية الأردنية ، اجتماعاً تشاورياً عبر تقنية الاتصال المرئي ، صباح اليوم السبت ، مع عدد من الاتحادات الرياضية التي ينطوي تحتها عدد كبير من الأندية والمراكز الرياضية المتضررة من توقف نشاطها بسبب الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لتجنب انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

وقامت اللجنة الأولمبية بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام للجنة ، السيد ناصر المجالي ، وذلك لإدارة ملف توقف النشاط الرياضي والأضرار المترتبة على ذلك للمنظومة الرياضية كاملةً.

واشتمل الاجتماع الذي عُقد اليوم على دراسة واقع حال الأندية والمراكز الرياضية وما تُعانيه في الفترة الحالية نتيجة توقف النشاط الرياضي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من التوصيات والتي سيتم تقديمها إلى الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل والأضرار التي لحقت بالأندية والمراكز الرياضية بما يُراعي الاجراءات الوقائية والوضع الاقتصادي الحالي.

من جانبه أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ، ناصر المجالي ، حرص اللجنة على التواصل والتشاور المستمر مع جميع أركان المنظومة الرياضية وإيجاد حلول مشتركة لتخفيف الأضرار على الجميع.