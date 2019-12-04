“الأولمبية” تنظم ورشة عمل لطلاب جامعتي الأميرة سمية وعمان الأهلية

عمان – الغد – أقامت اللجنة الأولمبية ممثلةً بلجنة اللاعبين و قسم التعليم ورشة عمل يومي السبت والأحد الماضيين في جامعة الأميرة سمية وجامعة عمان الأهلية.

و تخلل الورشة تعريف الطلبة عبر أنشطة ممتعة بمهاراتهم المميزة بالإضافة إلى أهمية وكيفية الموازنة بين التعليم و الرياضة وطرق بناء العلاقات في مجال الرياضة بالإضافة إلى نصائح لمقابلات العمل وكتابة السيرة الذاتية للرياضيين.

و بعد ذلك تم تعريف الطلبة ببرنامج تعليم القيم الأولمبية الأردنية حيث تم تعريف الطلبة بأهم مفاهيم و مبادىء الحركة الأولمبية ورموزها و معلومات هامة عن اللجنة الأولمبية الأردنية والحركة الرياضية الأردنية.

و قد أبدى الطلبة إعجابهم و اهتمامهم بالمواضيع التي تم طرحها بطريقة مبتكرة.

و من الجدير بالذكر أن غالبية الطلبة هم من لاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية و من الحاصلين على التفوق الرياضي في كلتا الجامعتين.