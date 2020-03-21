“الأولمبية” تُسخّر إمكانيات الرياضيين لتوعية المواطنين

خالد العميري

عمان – قامت اللجنة الأولمبية الأردنية، ببث العديد من نشراتها التوعوية للرياضيين، عبر مقاطع الفيديو، وذلك لحث اللاعبين على ممارسة الرياضة من منازلهم، بعد سلسلة الإجراءات التي إتخذتها الحكومة بإغلاق الأندية والمراكز الرياضية وبيوت الشباب حتى إشعار آخر، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطالبت اللجنة الأولمبية الرياضيين بالبقاء في المنازل، وعدم التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحة ولياقة اللاعبين، خاصة وأن هذه التمارين “السويدية” لا تتطلب استخدام أي أجهزة ويمكن ممارستها في أي مكان.

وحتى صباح أمس الجمعة تم تسجيل 69 إصابة مؤكدة في الأردن بـ “فيروس كورونا”، وتم تفعيل قانون الدفاع ومنع التجمعات، الأمر الذي جعل العديد من الرياضيين يعيشون فترة راحة سلبية، تتطلب منهم القيام بهذه السلسلة من التدريبات البدنية الخفيفة، التي من شأنها تقوية مناعة الجسم لمحاربة “الفيروس القاتل”، بالإضافة إلى محافظة اللاعبين على جزء كبير من لياقتهم البدنية.

اللجنة الأولمبية – التي تضم تحت مظلتها 43 اتحادا رياضيا تشمل رياضات أولمبية وغير أولمبية – قامت أيضا بتجسيد وبلورة دورها الوطني، من خلال تسخير إمكانيات العديد من اللاعبين الرياضيين الأبطال لحث المواطنين على الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، فضلا عن توضيح طرق انتقال عدوى (كوفيد-19) لتجنبها، واتباع حزمة من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

الرياضيون أجمعوا في رسائلهم التوعوية للمواطنين عبر المنصة الرسمية للجنة الأولمبية على مواقع التواصل الإجتماعي، على عبارة “دورك تكون أنت البطل.. وتحمي بلدك”، في إشارة إلى ضرورة أن يتحلى المواطن الأردني بالوعي الكامل في مثل هذه الظروف الإستثنائية.

الفيديو شارك فيه العديد من الرياضيين الذين يمثلون المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وهم: زيد جرندوقة (جوجيتسو)، جوليانا الصادق (تايكواندو)، محمود عابدين (كرة السلة)، كارينا عثمان (ترايثلون)، عبد الكريم خطاب (رفع أثقال)، يارا حمادة (كرة السلة)، عدي الهنداوي (ملاكمة)، فرح الشياب (كرة السلة)، حيدر رشيد (جوجيتسو)، وحسين عشيش (ملاكمة)، واشتمل على تحذيرات للمواطنين بضرورة تجنب نشر الشائعات واستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وحمل “الفيديو” سلسلة من الإجراءات الوقائية للمواطنين، بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام لمدة 20 ثانية وتجنب المصافحة باليد والتقبيل عند اللقاءات وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس والتخلص من المناديل المستخدمة بطريقة آمنة، فضلا عن تجنب الإتصال مع أي حالة مشبوهة أو مؤكدة، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد بعد ملامستها للأسطح، وتناول الأغذية الصحية والغنية بفيتامين سي لتقوية جهاز المناعة، وتجنب استخدام الكوب أو الفنجان أو الوعاء نفسه لأكثر من شخص.

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