اللجنة الأولمبية واتحاد الريشة يطلقان مبادرة المدينة مدينتنا

عمان-الغد- أطلقت اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحاد الأردني للريشة الطائرة مبادرة “المدينة مدينتنا” والتي تهدف إلى إزالة الأضرار الناتجة عن المنخفض الجوي داخل مدينة الحسين للشباب ومرافقها المختلفة وباشراف من مدينة الحسين للشباب.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حس المسؤولية الاجتماعية اتجاه الممتلكات العامة وحرصاً على إزالة الأضرار التي لحقت بالأشجار داخل المدينة الرياضية.

وتنطلق المبادرة بدءًا من الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين من أمام عيادة الغابة الرياضية بمدينة الحسين للشباب،.

ودعت اللجنة الأولمبية الأردنية، الرياضيين للمشاركة بهذه المبادرة كما وقد أرسلت اللجنة الأولمبية الدعوة لكافة الاتحادات الرياضية للمشاركة والمساهمة في عملية التنظيف بالتعاون مع كوادر مدينة الحسين للشباب.