“الأولمبية” و”الكرة” يوقعان اتفاقية

عمان -الغد – اتفقت اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، على تعاون مشترك بين الجانبين من خلال برنامج الإعداد الأولمبي على دعم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الذي يستعد لخوض كأس آسيا تحت 23 عاما في تايلاند مطلع العام المقبل، والتي ستكون مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وجاء الاتفاق خلال لقاء الأمين العام للجنة الأولمبية ناصر المجالي والأمين العام لاتحاد كرة القدم سيزار صوبر، بالتزامن مع مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع شقيقه المنتخب الكويتي التي جرت مساء الخميس الماضي في ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم “قطر 2022”.

وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية ناصر المجالي، خلال لقائه مع الأمين العام لاتحاد كرة القدم على حرص اللجنة الأولمبية على تقديم كل أشكال الدعم للمنتخب الأولمبي عبر برنامج الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية الأردنية في طريقه للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دورة الألعاب الأولمبية.

من جانبه رحب الأمين العام لاتحاد كرة القدم سيزار صوبر، بهذا التعاون مشيرا إلى أهمية هذه الشراكة بين اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة القدم في سبيل دعم المنتخب الأولمبي والذي يواصل استعداداته بحثا منه عن نيل إحدى البطاقات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكانت قرعة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما والمؤهلة إلى الأولمبياد قد أوقعت المنتخب الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات، حيث سيشارك في البطولة 16 منتخبا وزعت على أربع مجموعات.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كأس آسيا إلى أولمبياد طوكيو 2020 واذا كان المنتخب الياباني – مستضيف الأولمبياد – من بين المنتخبات الثلاثة الأولى فإن رابع البطولة سوف يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.