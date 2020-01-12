“الأولمبي” يبحث عن النقاط الثلاث في مواجهة فيتنام

بوريرام – يطمح منتخب الأردن بحصد الفوز الثاني على التوالي عندما يتقابل مع فيتنام يوم غد الاثنين على ستاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

ويلتقي في المباراة الثانية، ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً الإمارات مع كوريا الشمالية على ذات الملعب.

ويتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الإمارات وفيتنام، في حين لا زال رصيد كوريا الشمالية خالياً من النقاط.

وتوقع أحمد عبد القادر مدرب الأردن أن تشهد المباراة أداءاً هجومياً من كلا الفريقين، وقال: “المباراة الأولى في أي بطولة تكون دائماً صعبة لأي فريق، ولكن في المباراة الثانية تتأقلم الفرق أكثر مع الطقس وأرضية الملعب، وبالتالي يكون الأداء هجومي أكثر”.

وأضاف: “شاهدت مباراة فيتنام مع الإمارات، ولاحظت أنهم منظمين في الدفاع ويركزون على اللعب على الأطراف لأن لاعبيهم جيدون في ألعاب الهواء، ولكننا مصممون على تقديم مستوى جيد”.

وكان الأردن تقابل مع فيتنام في دور الـ16 من نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث كان الفوز من نصيب فيتنام بفارق ركلات الترجيح.

وقال بارك هانغ-سيو مدرب فيتنام، الذي يشرف أيضاً على تدريب المنتخب الوطني: “حصلنا على نقطة من المباراة الأولى الصعبة، ولكن الآن سيكون التحدي بالنسبة لنا أن نكون أكثر دقة أمام المرمى، ونعمل على الانتقال السليم من الدفاع للهجوم”.

FULL-TIME | DPR Korea U23 🇰🇵 1-2 Jordan U23 🇯🇴 🔝 Jordan take all three points to become the early frontrunners in Group D thanks to goals from Bani Atieh and Al Zebdieh.#AFCU23 pic.twitter.com/0Gm9jyVWL4 — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 10, 2020

وأردف بالقول: “يجب أن نقوم بعمل بعض التعديلات في المباراة الثانية من خلال تحليل الفريق المقابل وبحسب متطلبات المباراة، ولكن بشكل عام أنا راضٍ عما قدمه اللاعبون في المباراة الأولى”.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الأردن على كوريا الشمالية 2-1، وتعادل فيتنام مع الإمارات 0-0، وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الخميس، حيث يتقابل الأردن مع الإمارات، وفيتنام مع كوريا الشمالية.

ويشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على 4 مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو. (موقع الإتحاد الآسيوي لكرة القدم)