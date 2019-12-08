“الأولمبي” يبدأ المرحلة الأخيرة من الإعداد للنهائيات الآسيوية

عمان- الغد- أكد مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم أحمد عبدالقادر، بدء المرحلة الأخيرة من الإعداد للنهائيات الآسيوية تحت 23 عاما والمقامة في تايلند مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأشاد عبدالقادر، خلال حديثه لموقع الاتحاد، بالمردود البدني والفني الذي يقدمه اللاعبون في التدريبات، وفي المباريات التي لعبت في بطولة دبي الدولية الودية، أمام البحرين وأوزبكستان وسورية والعراق.

وقال: “المؤشرات البدنية والفنية في تصاعد مستمر مع اقتراب الموعد الرسمي، قدمنا مستوى يليق باسم الكرة الأردنية في الإمارات، وما نزال نتطور على الصعد كافة لوضع بصمتنا في النهائيات وتأكيد أحقيتنا في المنافسة على بطاقة العبور إلى أولمبياد طوكيو 2020”.

وتابع “نخوض حاليا سلسلة مباريات ودية مكثفة، مع عدد من أندية المحترفين والدرجة الأولى، ونعمل على إشراك جميع اللاعبين المتواجدين حاليا بالقائمة للوقوف على جاهزيتهم قبل إعلان قائمة النهائيات”.

وحول الإعلان عن القائمة لخوض محطة تايلند “ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل الدخول في معسكر ماليزيا 23 الحالي، بانتظار التشخيص الطبي للاعب يوسف أبو جلبوش وموقف ناديي أبويل القبرصي والسيلية القطري من استدعاء اللاعبين عمر هاني وموسى التعمري ومحمد أبوزريق”.

ومن جهته، أكد مدير المنتخب ماهر طعمة، تعزيز الجهاز الفني للمنتخب بالتحاق أحمد هايل مساعدا للمدرب وكريم مالوش مدربا للياقة حتى نهاية الاستحقاق القاري.

وأضاف طعمة حول استعدادات الأولمبي للنهائيات “أن سلسلة المباريات الودية المحلية مستمرة حتى معسكر ماليزيا المقبل الذي سيتخلله مباراة ودية مع نظيره السعودي 27 كانون الأول (ديسمبر) الحالي”.

وتضم القائمة الحالية 24 لاعبا هم: عبدالله الفاخوري، أحمد الجعيدي، رأفت الربيع، سعد الروسان، هادي الحوراني، شوقي القزعة، معاذ العموري، ورد البري، إيهاب الخوالدة، أحمد ثائر، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، يزن النعيمات، يزن عبدالعال، محمد عبدالمطلب، محمد عصام المشة، محمد وائل الزعبي، يوسف أبو الجزر، خالد صياحين، بسام دلدوم، محمد بني عطية، طارق حمد، علي علوان. وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.