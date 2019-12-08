الأولمبي يبدأ مرحلة الإعداد الأخيرة للنهائيات الآسيوية

عمان – الغد – أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي أحمد عبدالقادر، بدء المرحلة الأخيرة من الإعداد للنهائيات الآسيوية تحت 23 عاما والمقامة في تايلند مطلع كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.

وأشاد عبدالقادر خلال حديثه لموقع الاتحاد، بالمردود البدني والفني الذي يقدمه اللاعبون في التدريبات والمباريات التي لُعبت في بطولة دبي الدولية الودية، أمام منتخبات، البحرين وأوزبكستان وسورية والعراق.

وقال: “المؤشرات البدنية والفنية في تصاعد مستمر مع اقتراب الموعد الرسمي، قدمنا مستوى يليق بإسم الكرة الأردنية في الإمارات، ولا زلنا نتطور على كافة الأصعدة لوضع بصمتنا في النهائيات وتأكيد أحقيتنا في المنافسة على بطاقة العبور إلى أولمبياد طوكيو 2020”.

وتابع: “نخوض حاليا سلسلة مباريات ودية مكثفة، مع عدد من أندية المحترفين و الدرجة الأولى، ونعمل على اشراك جميع اللاعبين المتواجدين حاليا بالقائمة للوقوف على جاهزيتهم قبل اعلان قائمة النهائيات”.

وحول الاعلان عن القائمة لخوض محطة تايلند: “ستصدر خلال الايام القليلة القادمة، قبل الدخول في معسكر ماليزيا 23 الجاري، بانتظار التشخيص الطبي للاعب يوسف أبو جلبوش وموقف ناديي أبويل القبرصي والسيلية القطري من استدعاء اللاعبين عمر هاني وموسى التعمري ومحمد أبوزريق”.

من جهته، أكد مدير المنتخب ماهر طعمة، تعزيز الجهاز الفني للمنتخب بالتحاق أحمد هايل مساعداً للمدرب وكريم مالوش مدرباً للياقة حتى نهاية الاستحقاق القاري.

وأضاف طعمة حول استعدادات الأولمبي للنهائيات: “ان سلسلة المباريات الودية المحلية مستمرة حتى معسكر ماليزيا المقبل الذي سيتخلله مباراة ودية مع نظيره السعودي 27 كانون الأول”.

وتضم القائمة الحالية 24 لاعباً: عبدالله الفاخوري، أحمد الجعيدي، رأفت الربيع، سعد الروسان، هادي الحوراني، شوقي القزعة، معاذ العموري، ورد البري، إيهاب الخوالدة، أحمد ثائر، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، يزن النعيمات، يزن عبدالعال، محمد عبدالمطلب، محمد عصام المشة، محمد وائل الزعبي، يوسف أبو الجزر، خالد صياحين، بسام دلدوم، محمد بني عطية، طارق حمد، علي علوان.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.