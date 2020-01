“الأولمبي” يتعادل مع فيتنام ويلاقي الإمارات الخميس

بوريرام – الغد – تعادل المنتخب الأولمبي مع فيتنام 0-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في استاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الخميس، حيث يتقابل الأردن مع الإمارات، وفيتنام مع كوريا الشمالية.

وسنحت للاعبي المنتخب الأولمبي أكثر من فرصة لحسم النتيجة وتحقيق الفوز، ولكنهم لم ينجحوا في استغلال هذه الفرص للتسجيل.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الاثنين أيضاً فوز الإمارات على كوريا الشمالية 2-0 على ذات الملعب.

وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الأردن، مقابل نقطتين لفيتنام، في حين بقي رصيد كوريا الشمالية خالياً من النقاط.

وسيطر الحذر على أداء الفريقين في بداية المباراة، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

وكانت الفرصة الأولى في المباراة للأردن عندما مرر ورد البري الكرة إلى هاني عمر في مواجهة المرمى ليسدد محاولة تألق الحارس الفيتنامي بوي تين دونغ في إبعادها بقدمه إلى ركلة ركنية (20).

ثم ارتقى محمد أبو رزق ولعب كرة رأسية مرت فوق العارضة، قبل أن تسنح فرصة ثانية لذات اللاعب الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعين قبل أن يسدد كرة ذهبت في أحضان الحارس بوي (25).

وانطلق علي علوان في الجناح الأيسر ليرسل تمريرة عرضية متقنة ارتقى لها يزن النعيمات على باب المرمى ليلعب كرة رأسية ذهبت خطيرة بجوار القائم (35)، ليستمر التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

مع انطلاق الشوط الثاني استمر سيناريو المباراة دون تغيير، من خلال سيطرة فيتنام على الكرة دون أي خطورة على المرمى، مع تفوق أردني كامل في الفرص داخل منطقة الخصم، وسنحت فرصة للفريق عبر ضربة حرة مباشرة سددها ورد البري لكن الحارس الفيتنامي بوي أبعدها بصعوبة (54).

واستمرت الفرص الضائعة للأردن، حيث أرسل البري تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت أمام علي علوان ليسدد على الطاير فوق العارضة (64).

وحاول منتخب فيتنام الضغط في الدقائق الأخيرة من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولكن لاعبي الأردن قاموا بالإغلاق الدفاعي ونجحوا في الحصول على نقطة أبقتهم في موقف جيد في ترتيب المجموعة.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز المنتخب الأولمبي على كوريا الشمالية 2-1، وتعادل فيتنام مع الإمارات 0-0.

👈 His side have been on top, but still no goal. What does 🇯🇴 coach Abu Ismail need to do to make the breakthrough? #AFCU23 pic.twitter.com/xbnRwHTGmZ

— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 13, 2020