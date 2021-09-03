“الأولمبي” يتغلب على نظيره السوري بهدف دون رد

عمان-الغد- حقق المنتخب الاولمبي لكرة القدم فوزا صعبا ومستحقا على نظيره السوري بهدف واحد دون رد، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ستاد الامير الحسين في السلط، سجل الهدف محمد عبدالمطلب.

وتتجدد المواجهة الودية بين المنتخبين في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على ذات الملعب، في اطار تحضيرات المنتخب الاولمبي للتصفيات الأولمبية، المؤهلة إلى النهائيات، والتي ستقام في عمان شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، حيث يستهل المنتخب الأولمبي مشواره في التصفيات بلقاء منتخب تركمانستان يوم 25 الشهر المقبل، ويلتقي المنتخب الفلسطيني في الثلاثين من الشهر ذاته.