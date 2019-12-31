“الأولمبي” يتفوق على “بي جي سيتي” وديا

عمان – الغد – تفوق المنتخب الأولمبي على نادي “بي جي سيتي” الماليزي 2-0، في اللقاء الودي الذي جرى أول من أمس، ضمن معسكره في ماليزيا استعدادا لخوض النهائيات الآسيوية تحت 23 عاما. وسجل هدفي المنتخب محمد وائل الزعبي (30)، ويزن النعيمات (55).

ومثل المنتخب، رأفت الربيع (عبدالله الفاخوري، احمد الجعيدي)، دانيال عفانة (هادي الحوراني)، يزن عبدالعال (سعد الروسان)، شوقي القزعة (إيهاب الخوالدة)، بسام دلدوم (ورد البري)، ابراهيم سعادة (نور الروابدة)، نزار الرشدان (أحمد ثائر)، محمد وائل الزعبي (معاذ العموري)، محمد عبدالمطلب (يزن النعيمات)، محمد عصام المشه (محمد بني عطية)، مهند سمرين (علي علوان).

وشهد الشوط الأول سيطرة مطلقة للأولمبي على مجريات ونسق اللعب، تكللت بتسجيل الهدف الأول عن طريق الزعبي عقب تمريرة وصلته من المشه ليودعها الشباك بكل أناقة. ومع بداية الشوط الثاني اجرى المدرب أحمد عبدالقادر تغييرات شملت جميع اللاعبين الذين شاركوا في الشوط الأول، لينجح النعيمات بتعزيز النتيجة بالهدف الثاني بعد مجهود رائع من الزعبي الذي وضع الكرة امام المرمى ليسكنها الأول في الشباك.

ومع استمرار دقائق اللعب، واصل المنتخب سيطرته على الكرة بتمريرات قصيرة حرمت النادي الماليزي من فرصة تقليص الفارق او تهديد المرمى بأي فرصة حقيقية، حتى اطلق الحكم صافرته معلنا فوز المنتخب بثنائية نظيفة.

من جهته اشاد عبدالقادر بمستوى اللاعبين على مدار الشوطين، مؤكدا ان المنتخب تحكم باللقاء منذ بدايته وقدم اداء متوازنا حسب ظروف المباراة.

وتابع: قدمنا اداء رائعا وتحكمنا في المباراة بطريقة جلبت لنا الفوز بأقل مجهود بدني ممكن، جميع اللاعبين طبقوا الواجبات اللي أوكلت لهم، ونجحوا بترك انطباعات إيجابية مبشرة قبل الموعد الرسمي بأيام قليلة.

ويشارك الأولمبي في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كوريا الشمالية وفيتنام والإمارات، حيث يفتتح مشواره بالبطولة بمواجهة كوريا الشمالية يوم 10 كانون الثاني (يناير) الحالي، ثم يلاقي فيتنام يوم 13 منه، وينهي دور المجموعات أمام الإمارات في 16 منه.