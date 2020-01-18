“الأولمبي” يجري مرانه الأخير استعدادا لمواجهة كورية الجنوبية غدا

عمان – الغد – أجرى المنتخب الأولمبي، اليوم السبت مرانه الأخير، استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية عند الساعة 2.15 ظهر غدا الأحد – بتوقيت الأردن – على ملعب ثاماست، ضمن الدور الربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عاما .

واقيم في وقت سابق صباح اليوم السبت الاجتماع الفني للمباراة بحضور مدير المنتخب ماهر طعمه والدكتور نزار البشتاوي، حيث سيظهر المنتخب خلال لقاء الغد بالأبيض الكامل.

وشارك في التدريب جميع اللاعبين، حيث طبقت بعض الجمل الفنية الخاصة بالمباراة المرتقبة.

وأكد المدرب أحمد عبدالقادر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أهمية بداية المباراة بتركيز عال، مشيدا بالمنتخب الكوري والاداء المميز الذي قدمه في دور المجموعات.

وأضاف:” المنتخب الكوري غني عن التعريف آسيويا على كافة الفئات، لديهم منتخب قوي وهو أحد المرشحين لنيل اللقب، لكننا أيضا جاهزون بدنيا وفنيا لتقديم كل ما يلزم للعبور إلى الدور المقبل من بوابتهم”.

وتابع: “لعب المنتخب الكوري مباراته أمام إوزبكستان الأربعاء الماضي في حين لعبنا أمام الإمارات الخميس، اي انه تحصل على يوم راحة إضافي، بالإضافة إلى أننا وصلنا يوم أمس إلى بانكوك من مدينة بوريرام التي استضافت جميع مباريات مجموعتنا الرابعة”.

وحول عدم التحاق موسى التعمري، قال:” لا شك أن غيابه أثر على شكل الفريق هجوميا ،لكننا الان نملك 21 لاعبا جاهزون لتقديم كل ما لديهم مقابل تحقيق انجاز يليق بسمعة الأردن آسيويا”.

من جهته أشاد مدرب كوريا بالحالة البدنية والذهنية التي ظهر عليها “النشامى” طوال مبارياته في دور المجموعات، منوها إلى أن المباراة ستكون صعبة على الطرفين نظرا لأهميتها في المشوار إلى النهائي وأولمبياد طوكيو 2020.