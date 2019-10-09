الأولمبي يخسر أمام الصين في افتتاح مشواره بالبطولة الرباعية

عمان – الغد- خسر المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما ، أمام نظيره الصيني 0-2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ظهر الأربعاء على ستاد وانزهو بالصين ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية.

ودخل المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت: رأفت الربيع، سعد الروسان، معاذ العموري، هادي الحوراني، إيهاب الخوالدة، أحمد ثائر، نزار الرشدان (إبراهيم سعادة)، محمد عبدالمطلب، عمر هاني (يوسف أبو جزر)، محمد الزعبي، يزن النعيمات (علي علوان).

وجاء الشوط الأول هجومياً من المنتخب الصيني، الذي بحث عن التسجيل مستغلاً القوة البدنية التي يتمتع بها لاعبوه في المقدمة وطول قامتهم، حيث تصدى الربيع لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ابعدها إلى ركنية، ليرد هاني بتوغل رائع وتسديدة قوية ابعدها الحارس الصيني إلى ركنية لم تأت بجديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

في الشوط الثاني نجح المنتخب الصيني بالوصول إلى مرمى الربيع من عرضيتين فشل الدفاع في التعامل معهما لتستقرا في الشباك، وكاد الزعبي وعبدالمطلب من افتتاح النتيجة للمنتخب في مناسبتين الا ان التسرع والحظ حالا دون التسجيل، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الصيني 2-0.

ومن المنتظر ان يلاقي “الأولمبي” نظيره السعودي الجمعة 11 الجاري، فيما يختتم مشاركته أمام أندونيسيا 13 من الشهر ذاته.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية، المقامة في تايلند مطلع كانون الثاني من العام المقبل، وضعت “الأولمبي” في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.