” الأولمبي” يخسر أمام كورية الجنوبية باللحظة الأخيرة

باثوم ثاني – الغد – خسر المنتخب الأولمبي بصعوبة في الثواني الأخيرة أمام كورية الجنوبية 1-2 اليوم الأحد على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وبهذه النتيجة يغادر المنتخب الأولمبي بطولة أسيا تحت 23 عاما.

وسجل تشو غوي-سونغ (16) ولي دونغ-كيونغ (90+5) هدفي كورية الجنوبية، في حين أحرز يزن النعيمات (75) هدف الأردن.

😍 Al Naimat had been on the pitch less than 10 minutes. The super-sub now has his nation eyeing the last 4⃣!

