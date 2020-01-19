” الأولمبي” يخسر أمام كورية الجنوبية باللحظة الأخيرة

باثوم ثاني – الغد – خسر المنتخب الأولمبي بصعوبة في الثواني الأخيرة أمام كورية الجنوبية 1-2 اليوم الأحد على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وبهذه النتيجة يغادر المنتخب الأولمبي بطولة أسيا تحت 23 عاما.

وسجل تشو غوي-سونغ (16) ولي دونغ-كيونغ (90+5) هدفي كورية الجنوبية، في حين أحرز يزن النعيمات (75) هدف الأردن.

😍 Al Naimat had been on the pitch less than 10 minutes. The super-sub now has his nation eyeing the last 4⃣! Follow the #AFCU23 LIVE 👉🏻 https://t.co/PFOYUoqvt7 pic.twitter.com/4bXw3Gu50F — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 19, 2020

وتأهل المنتخب الكوري الجنوبي ليتقابل في الدور قبل النهائي مع أستراليا التي تغلبت على سوريا 1-0 بعد التمديد يوم السبت.

وكانت الفرصة الأولى في المباراة لصالح المنتخب الكوري عندما وصلت الكرة من هجمة سريعة إلى تشوي غوي-سونغ ليسدد من حافة الجزاء كرة تصدى لها الحارس عبدالله الفاخوري (3).

ورد المنتخب الأولمبي عبر تسديدة عمر هاني من خارج منطقة الجزاء والتي سيطر عليها الكوري سونغ بيوم-كيون (10).

ولكن السيطرة الكورية أثمرت عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 بواسطة تشو غوي-سونغ الذي تابع الكرة برأسه بعدما ارتدت من الحارس الأردني الفاخوري إثر رأسية لي دونغ-جون.

وضاعت فرصة جديدة على كوريا الجنوبية عندما سدد كيم داي-وون كرة قوية من مسافة بعيدة لكنها ذهبت قريبة فوق العارضة (20).

نهاية المباراة |

هدف الدقيقة الأخيرة من لي دونغ كيونغ يصعد بكوريا الجنوبية 🇰🇷 إلى نصف النهائي لملاقاة أستراليا 🇦🇺 تقرير المباراة 👇https://t.co/IjNqDysdsi pic.twitter.com/5xn92XVcYq — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 19, 2020

بعد ذلك تحسن أداء المنتخب الأولمبي وحاول الفريق الهجوم على مرمى كوريا الجنوبية لتعديل النتيجة، ولكن دون خطورة فعلية على المرمى.

ووسط المحاولات الأردنية انطلق الكوري كيم داي-وون في هجمة سريعة وأرسل تمريرة عرضية إلى تشو غوي-سونغ ليحول الكرة في اتجاه المرمى ولكن الحارس الفاخوري نجح في السيطرة عليها (34).

🇰🇷 Korea Republic edged the 1⃣st half but there remains plenty of time for 🇯🇴 Jordan to get back into the game. Follow the #AFCU23 LIVE 👉🏻 https://t.co/PFOYUoqvt7 pic.twitter.com/CiBTmgeFJB — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 19, 2020

وواصل المهاجم الكوري تشو تشكيل خطورة متواصلة على مرمى الأردن، وأهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 40 عندما استلم تمريرة لي دونغ-جون في وضع انفراد ولكنه سدد دون تركيز فوق العارضة.

مع انطلاق الشوط الثاني استمر سيناريو المباراة على ذات المنوال، وكاد منتخب كورية الجنوبية يسجل الهدف الثاني عندما سدد كيم جين-غيو ضربة حرة مباشرة مرت من فوق الحائط الدفاعي ولكن القائم تدخل ليحرمه من التسجيل (52).

وارتفعت وتيرة الضغط الهجومي للمنتخب الأولمبي، خاصة عبر انطلاقات عمر هاني والبديل إيهاب الخوالدة في الجهة اليسرى، لكن لاعبي الفريق وجدوا صعوبة في اختراق صلابة الدفاع الكوري.

وحصل منتخب كورية الجنوبية على فرصة من هجمة مرتدة عندما انطلق كيم جين-يا في الجناح الأيسر وتخلص من مدافع قبل أن يسدد من زاوية ضيقة كرة ارتدت من الحارس الفاخوري ولامست القائم قبل أن تتحول إلى ركلة ركنية (69).

ونجح المنتخب الأولمبي أخيراً في تسجيل هدف التعادل بعدما مرر محمد بني عطية الكرة إلى البديل يزن النعيمات في مواجهة المرمى ليستدير ويسدد من تحت الحارس سونغ (75).

وكاد تشو يسجل الهدف الثاني لكورية الجنوبية في الدقيقة 86 عندما وصلته الكرة في مواجهة المرمى لكنه الحارس فاخوري تألق في التصدي للكرة وإبعادها إلى ركلة ركنية، ثم سدد كيم داي-وون محاولة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم (89).

وخطف منتخب كورية الجنوبية الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عبر ضربة حرة مباشرة نفذها البديل لي دونغ-كيونغ متقنة من فوق الحائط الدفاعي في الشباك.

وكان منتخب كورية الجنوبية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على الصين 1-0 وعلى إيران 2-1 وعلى أوزبكستان 2-1.

في المقابل حصل المنتخب الأولمبي على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف خلف الإمارات المتصدرة، بعدما فاز على كوريا الشمالية 2-1 وتعادل مع فيتنام 0-0 ومع الإمارات 1-1.

من جهته اشاد المدرب احمد عبدالقادر باللاعبين، مؤكدا انهم قدموا مستوى مميز امام منتخب متمرس في هذه البطولات.

وتابع: “قدمنا مباراة رائعة، راضون كل الرضا عن الاداء، الأهم اننا كسبنا جيل قوي قادر على تدعيم المنتخب الأول في المستقبل القريب.

ويعود المنتخب إلى ارض الوطن مساء غد الثلاثاء.