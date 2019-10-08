“الأولمبي” يخوض أولى مبارياته في البطولة الرباعية أمام المستضيف “الصيني”

عمان – الغد – أجرى المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما ، مرانه الأخير اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض أولى مبارياته في البطولة الرباعية أمام المستضيف “الصيني” عند (02:35) ظهر غدٍ الأربعاء -بتوقيت الأردن-.

وركز الجهاز الفني خلال تدريبه على بعض الجمل التكتيكية والجوانب الفنية تحضيرا للمواجهة، كما تم عرض فيديوهات من مباريات سابقة للمنتخب الصيني، للاطلاع بشكل افضل على طريقة لعبه ونقاط قوته وضعفه.

من جهته أكد المدرب أحمد عبدالقادر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن مواجهة الصين ستقدم الفائدة الفنية التي يتطلع الجهاز الفني لتحقيقها خلال البطولة.

وأَضاف “بلا شك نتطلع لحصد نتائج إيجابية بالبطولة، لكن الأهم هو تحقيق الفائدة الفنية للعمل عليها تحضيرا للموعد الرسمي والمتمثل بالنهائيات الآسيوية”.

وتابع “مواجهة الصين ستضع أمامنا تصور لما سنواجهه أمام فيتام وكوريا الشمالية في النهائيات مطلع العام المقبل، نتمنى ان نستفيد من هذه التجربة قدر الامكان لترتيب أوراقنا قبل النهائيات”.

وفي ذات السياق، حضر مدير المنتخب ماهر طعمه الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، للاطلاع على التعليمات والأمور التنظيمية، حيث تم اعتماد اللون الأبيض للمنتخب أمام الصين، ثم سيلاقي السعودية بالأحمر وأخيرا أندونيسيا بالأبيض.

ويتضمن مشوار الأولمبي في البطولة، مواجهة السعودية يوم 11 الحالي وأندونيسيا (13) منه في ختام مشاركته، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر لتحقيق الاستفادة القصوى من البطولة فنيا وبدنيا، استعدادا لنهائيات آسيا تحت 23 عاما.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية، المقامة في تايلند مطلع كانون الثاني من العام المقبل، وضعت “الأولمبي” في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.