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” الأولمبي” يستأنف تدريباته استعداداً للنهائيات الآسيوية

منذ ساعتين

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عمان – الغد – استأنف المنتخب الأولمبي تدريباته الفنية والبدنية اليوم الأحد، تأهبا للمشاركة في النهائيات الآسيوية ت 23، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأجرى المنتخب تدريبه على ملعب الكرامة بحضور 22 لاعباً: وليد عصام، رأفت الربيع، أحمد ثائر، معاذ العموري، بسام دلدوم، إيهاب الخوالدة، فارس غطاشة، يزن غرابلة، يزن النعيمات، يزن عبدالعال، سعد الروسان، محمد عبدالمطلب، نزار الرشدان، هادي الحوراني، خالد صياحين، إبراهيم سعادة، علي علوان، يوسف أبو جزر، حمزة حينا.

وكان “الأولمبي” اقام أمس تدريباً بدنياً خفيفاً في الصالة الرياضية، عمد من خلاله الجهاز الفني على تهيئة العضلات وتحضيرها لنسق أعلى من التمارين الفنية.

من جهته يواصل الجهازين الإداري والطبي متابعتهما لمرحلة التأهيل التي يمر بها اللاعبان عبدالله الفاخوري ويوسف أبو جلبوش في أكاديمية أسبيتار العلاجية بقطر.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية، المقامة في تايلند مطلع كانون الثاني  (يناير) من العام المقبل، وضعت “الأولمبي” في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.

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