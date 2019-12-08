“الأولمبي” يستغرب قرار نادي معان بشأن 3 لاعبين والفيصلي والجزيرة يظهران بالقرعة الآسيوية

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الفيصلي والجزيرة يظهران في القرعة الآسيوية غدا

يستعد ممثلا فريقي الفيصلي والجزيرة لكرة القدم، للظهور في سحب قرعة البطولات الآسيوية التي تجري يوم غد الثلاثاء، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويمثل الفيصلي في حفل القرعة أمين السر رمزي أبو السندس، والمنسق الإعلامي سلطان العدوان، فيما يمثل الجزيرة المدير الإداري مهند المحارمة والمنسق الإعلامي راضي الزواهرة.

ويشارك الفيصلي في قرعة الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا، فيما يشارك الجزيرة بقرعة كأس الاتحاد الآسيوي.

“الأولمبي” ممتعض بسبب قرار نادي معان

أبدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، امتعاضه من الكتاب الرسمي الذي ارسله نادي معان للمنتخب، يطلب فيه التحاق لاعبيه الثلاثة في المنتخب بتدريبات النادي، والسماح لهم بالمشاركة في تدريبات المنتخب لمدة يومين في الأسبوع.

ووفق المعلومات، فإن المنتخب الأولمبي تفاجأ بكتاب وارد من نادي معان، يعلن فيه الرغبة في استمرار لاعبيه الثلاثة في المنتخب الأولمبي بتدريبات النادي الذي يستعد لمنافسات دوري المحترفين، على أن يلتحق اللاعبون بالمنتخب لمدة يومين.

ووفق المعلومات، فإن الأولمبي أبدى استغرابه لهذه الخطوة، لا سيما وأنه بدأ مرحلة الاعداد الأخيرة للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تنطلق في تايلند اعتبارا من يوم 8 الشهر المقبل، وبالتالي الحاجة للاعبيه في كل تمرين.

واعتبر المنتخب الأولمبي أن التدريبات التكتيكية التي بدأها الآن، تتطلب حضورا لجميع اللاعبين، للاستفادة وتطبيق تعليمات الجهاز الفني، للوصول إلى الجاهزية قبل الذهاب لتايلند.

المحترف السنغالي مايكل- (الغد)



ويتوقع أن تتجدد الاتصالات قريبا بين الأولمبي ومعان، للوصول إلى حل توافقي بشأن اللاعبين الثلاثة.

“طلاق” يلوح بالأفق بين السلط والحارس مسعد

ترجح المعلومات أن تشهد الأيام المقبلة طلاقا بين نادي السلط وحارس المرمى صلاح مسعد، بسبب الخلافات التي نشبت بين الطرفين في الفترة الماضية.

وشهدت الأيام الماضية احتجابا لحارس المرمى عن تدريبات السلط، ما ساهم في توسيع رقعة الخلاف بين الطرفين، ما قد يتسبب في فسخ عقد الحارس، في حال لم تستجد تطورات تحافظ على مسعد في صفوف فريق السلط.

وكان السلط أعلن الاسبوع الماضي، عن فسخ عقد اللاعب سيف الاسلام الخطيب.

الليلي ينتظر مكالمة الثلاثاء

ينتظر المدير الفني السابق لفريق نادي الجزيرة لكرة القدم شهاب الليلي، مكالمة من إدارة نادي الجزيرة يوم غد الثلاثاء، لحسم آلية منحه مستحقاته المالية المترتبة على النادي والبالغة تقريبا 65 ألف دولار.

وأجرى الليلي اتصالا مع الجزيرة يوم أول من أمس، لتذكيرهم بأن يوم غد الثلاثاء، هو الموعد المتفق عليه بين الطرفين، لحسم آلية صرف مستحقاته.

وكان الليلي وقبل مغادرته عمان، طلب الحصول على مستحقاته المالية، ليتم تبليغه من قبل اللجنة المؤقتة أن صندوق النادي فارغ من أي مبلغ مالي في الوقت الحالي، وأن الجزيرة ينتظر الافراج عن مستحقاته من اتحاد الكرة، وحصته من مشاركته ببطولة الشيخ سلطان العدوان.

وطلب الجزيرة من المدرب التونسي، انتظار مكالمة يوم الثلاثاء المقبل، لابلاغه بآلية صرف مستحقاته المالية، ومواعيد الصرف طبقا للمبالغ التي سترد إلى صندوق النادي.

ووفق المعلومات، فإن الليلي سيقرر الخطوة التالية وفق رد الجزيرة، سواء بانتظار مبالغه المالية أو التوجه لتقديم شكوى.

لاعب الوحدات والمنتخب محمد الدميري- (الغد)



لاعبو الفيصلي يساندون مدرب الحراس

توجه لاعبو فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، فور انتهاء تدريب يوم أمس، لمؤازرة مدرب حراس المرمى في الفريق وليد أبو حميد، لتعزيته ومواساته بوفاة شقيقة.

وحرص لاعبو الفيصلي على التوجه بالحافلة وبشكل جماعي إلى مكان بيت العزاء، لمواساة مدرب الحراس، ما كان له اطيب الأثر في نفس أبو حميد الذي يعتبر من المدربين المحبوبين في الفيصلي.

نجوم كرة الطاولة في الزرقاء وعجلون في منافسة ودية

نظمت لجنتا عجلون والزرقاء لكرة الطاولة أول من أمس، بطولة ودية اقيمت في محافظة عجلون، بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة في المحافظتين.

وظفر لاعب لجنة عجلون عمر الزغول بلقب البطولة، بعد الفوز في النهائي على لاعب لجنة الزرقاء عمر الخوالدة، بعد منافسة قوية.

وحضر مباريات البطولة وشارك بها رئيس لجنة عجلون لكرة الطاولة رجائي الصمادي، ورئيس لجنة الزرقاء نعمان عيد اللذين أكدا على ضرورة مواصلة مثل هذه اللقاءات لما لها من فوائد فنية على اللاعبين، إلى جانب ترسيخ دور الرياضة في التقارب وتبادل الزيارات.

وأكد الصمادي ونعمان، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من النشاطات، لتحقيق الاهداف المرجوة.

الحسين إربد ينتظر مايكل..وسيف الإسلام بالتدريبات

ينتظر نادي الحسين إربد، التحاق المحترف السنغالي مايكل بتدريبات الفريق، اعتبارا من نهاية الشهر الحالي، بعد الاتفاق معه على جميع التفاصيل.

وأعلن النادي أن مايكل وقع الكترونيا مع الحسين إربد، قبل أن يشير إلى وصوله إلى عمان بنهاية الشهر، تمهيدا للالتحاق بالتدريبات، استعدادا للموسم الجديد.

ولم يضم الحسين إربد حتى الآن، سوى المحترف مايكل، بانتظار البحث عن محترفين اثنين آخرين.

إلى ذلك، التحق بتدريبات الحسين إربد، اللاعب الأردني المقيم في ليبيا سيف الدين الخطيب، الذي اعلن في الاسبوع الماضي عن فسخ عقده مع فريق السلط.

وتأتي تدريبات الخطيب في الحسين إربد، للحفاظ على الجاهزية، على أمل البحث عن فرصة لعب جديدة في الأندية الأردنية، علما انه هو الذي طلب المشاركة في تدريبات الحسين إربد، دون مفاوضته في الانضمام للفريق.

يشار إلى أن الخطيب، سبق وأن اتفق مع السلط قبل حوالي شهر، وشارك في المباريات الودية، ومباريات السلط ببطولة الشيخ سلطان العدوان، قبل يعلن النادي فسخ عقده.

مدربو الفيصلي في الكرك غدا

يتوجه مدربو فرق الفئات العمرية في النادي الفيصلي يوم غد الثلاثاء إلى مدينة الكرك، في اطار جولات المدربين في مختلف محافظات المملكة بحثا عن مواهب شابة.

وتعتبر الكرك الجولة الثالثة للمدربين في المحافظات، بعد زيارتين سابقتين إلى الشونة الجنوبية ومن ثم محافظة الزرقاء.

المدرب شهاب الليلي- (الغد)



ويرأس وفد المدربين، المدير الفني لفرق الفئات العمرية في الفيصلي عدنان عوض.

ونجح الفيصلي في اكتشاف 16 موهبة في محافظة الزرقاء، و6 مواهب في منطقة الشونة الجنوبية، حيث تم طلب هوياتهم لاستدعائهم للتدريبات في عمان، بمشاركة فرق الفئات العمرية، تمهيدا لاصدار احكام نهائية على مستوياتهم الفنية.

وأبلغ الفيصلي اللاعبين الذين تم اختيارهم، انه سيتكفل بنفقات مصاريفهم وتنقلاتهم، للمشاركة في تدربات فرق النادي في عمان.

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولات في الطفيلة وإربد وغور الصافي.

محاضران سعوديان ومصري مرشحون للمشاركة بدورة المحاضرين

بات مرشحان من المملكة العربية السعودية، ومرشح من جمهورية مصر العربية، للمشاركة في دورة المحاضرين التي تعقد في عمان، اعتبارا من يوم 11 الشهر الحالي، باشراف المحاضرين نهاد صوقار وزياد عكوبة.

ووفق المعلومات، فإن المشاركين العرب الثلاثة، بدأوا باجراءات طلب المشاركة في الدورة، بانتظار حضورهم إلى عمان.

ويشهد اتحاد كرة القدم حاليا، نشاطا ملحوظا في عقد العديد من الدورات التدريبية، على مختلف المستويات، ما يشكل دخلا ماليا جيدا لاتحاد كرة القدم.

دورة لياقة “الفيفا” تبدأ في عمان اليوم

تبدأ في عمان اليوم الإثنين، فعاليات دورة اللياقة البدنية “الفيفا”، بمشاركة حوالي 30 مدربا، اغلبهم من نجوم كرة القدم الأردنية السابقين.

ويحاضر في الدورة مدرب اللياقة البدنية في المنتخبين الأول والأولمبي كريم مالوش، الذي يقول مقربين منه ومشاركين في دورات سابقة، أنه يتمتع بوافر كبير من المعلومات.

وكشف مقربون من مالوش، أن الأخير يمتاز عن بقية المحاضرين، بتحديث مستمر لمعلوماته في اللياقة البدنية، حيث لم يكتف بالمعلومات السابقة، بل تعدى إلى متابعة كل ما هو جديد في عالم اللياقة البدنية.

معان يلتقي النبر أملا في التعاقد معه

التقى نادي معان يوم أمس، باللاعب يوسف النبر، لمفاوضته في امكانية الانضمام لصفوف الفريق في الموسم الكروي المقبل، بعد صعوبة تجديد عقده مع نادي شباب الأردن.

وعرض معان على اللاعب التوقيع على كشوفات الفريق، استعدادا لدوري المحترفين في الموسم المقبل، دون أن يعطي اللاعب ردا نهائيا، في انتظار امهاله لدراسة العرض.

وكان النبر تلقى عدة عروض من أندية محلية، دون أن يحسم وجهتة المقبلة حتى الآن.

التدريبات تحد من مشاركة النجوم في مواساة الدميري

ساهمت التدريبات التي اجرتها الأندية يوم أمس، في الحد من اعداد نجوم الكرة الذين شاركوا في تشييع شقيق نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدات محمد الدميري.

وكان الدميري فجع يوم أمس بوفاة شقيقه الذي شيع جثمانه عصر يوم أمس إلى مثواه الأخير.

وتصادف موعد تدريبات الأندية، مع موعد التشييع وصلاة الجنازة في المسجد، ما حد من حضور اللاعبين الذين حرصوا على زيارة بيت العزاء، لمواساة النجم الدميري المعروف بدماثة خلقه وقربه من الجميع.

الزيود ينضم لقائمة لاعبي البقعة

انضم اللاعب حسام الزيود إلى قائمة اللاعبين المسجلين في فريق البقعة لكرة القدم، استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق خلال شهر تموز (يوليو) المقبل.

ووقع الزيود حديثا على كشوفات البقعة، لينضم إلى جانب لاعبين أمثال ذياب غديان وعلي منصور وفرح المكحل وضياء أبو جرار وعدنان عدوس وأحمد الفاعوري وزيد أبو الريش وبسام دلدوم ومحمد عبدالمطلب ومحمد أيمن وأحمد سامي وحمد علان وحمدي سعيد واحمد جمال وصلاح ابو السيد.

المحكمة الإدارية تنظر بالطعن بإدارة الوحدات الأربعاء

ينتظر أن تنظر المحكمة الإدارية، يوم الأربعاء المقبل، بقرار الطعن في انتخابات إدارة نادي الوحدات الأخيرة.

وكان مجموعة من الاعضاء طعنوا بصحة انتخابات الوحدات الأخيرة، مستندين إلى بعض التفاصيل التي جرت قبل وخلال الانتخابات.

وينتظر الوحدات قرار المحكمة، تمهيدا لتحديد الخطوة التالية.

كواليس النجوم