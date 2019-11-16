“الأولمبي” يضع لمساته الأخيرة لمواجهة سوريا في بطولة دبي

عمان – الغد – وضع المنتخب الأولمبي اليوم السبت، لمساته الأخيرة، على استعداداته لمواجهة نظيره السوري، عند الساعة 1:45 ظهر غد الأحد – بتوقيت الأردن -، على ملاعب الاتحاد الإماراتي، ضمن بطولة دبي الدولية.

وأجرى المنتخب مرانه اليوم على نادي الحمرية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى اجراء عدد من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي شاركت في المباراة الماضية، لتجنب الحمل البدني الزائد المترتب على فترة الراحة القصيرة بين مباريات البطولة.

ولفت أحمد عبدالقادر الى ان درجة التنافس التي قدمتها الفرق المشاركة رغم صفة البطولة الودية، وضعت أمام الجهاز الفني العديد من الملاحظات القيمة للعمل عليها قبل النهائيات الآسيوية مطلع العام القادم.

وتأتي البطولة، ضمن استعدادات “الأولمبي” للمشاركة في النهائيات الآسيوية تحت 23، حيث وضعت القرعة المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.