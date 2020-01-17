“الأولمبي” يكثف استعداداته لمواجهة كورية الجنوبية في ربع النهائي

عمان – الغد – أجرى المنتخب الأولمبي، اليوم الجمعة ، تدريبا بدنيًا خفيفا، استعدادا لمواجهة كورية الجنوبية عند الـ12:15 ظهر بعد غد الأحد، على ملعب ثاماست في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الدور الربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عاما .

واطمأن الجهاز الفني خلال تدريب اليوم على الحالة البدنية للاعبين، عقب السفر من مدينة بوريرام نحو العاصمة، التي تستضيف كافة مباريات ربع النهائي.

ويعقد صباح غد السبت، الاجتماع الفني، للوقوف على الأمور التنظيمية، يليه المؤتمر الصحفي بحضور المدرب أحمد عبدالقادر للحديث عن المواجهة المرتقبة.

وكان المنتخب (5 نقاط) تأهل إلى ربع النهائي، عقب تعادله مساء أمس أمام الإمارات 1-1، ليتأهل وصيفا للمجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن الإمارات الذي تأهل متصدرا.

ويلتقي عند الساعة 3.15 عصر يوم غدا السبت المنتخب السوري ونظيره الاسترالي، حيث يعبر الفائز منهما للقاء المتأهل من مواجهة “النشامى” وكوريا.