“الأولمبي” يلتقي نظيره السوري وديا بالكرة اليوم

محمد عمّار

عمان – يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم عند الساعة السابعة من مساء اليوم مباراة ودية تجمعه مع نظيره المنتخب السوري على ملعب السلط، وذلك ضمن التحضيرات التي يخضع اليها استعدادا لخوض التصفيات الأولمبية، المؤهلة إلى النهائيات، التي تستضيفها أوزبكستان خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، حيث يستهل المنتخب الأولمبي مشواره في التصفيات بلقاء منتخب تركمانستان يوم 25 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، ثم يلتقي المنتخب الفلسطيني يوم 30 من ذات الشهر.

وتعتبر المباراة فرصة أمام الجهاز الفني للدفع بأكبر عدد من اللاعبين، في ظل غياب 6 من نجوم الفريق المتواجدين مع المنتخب الوطني المشارك حاليا في دورة البحرين الثلاثية (هادي الحوراني، نزار الرشدان، عبدالله الفاخوري، ابراهيم سعادة، علي علوان ويزن النعيمات).

الأوراق تحت التجربة

وخلال التدريبات الماضية ركز المدير الفني للمنتخب الأولمبي أحمد هايل على الجوانب البدنية والتكتيكية من أجل المستوى الفني العام للفريق قبل الشروع في اللقاءات الودية، حيث ينتظر أن يدفع بأكبر عدد من اللاعبين في مثل هذه المباريات للوقوف على حالتهم وجاهزيتهم الفنية.

تشكيلة المنتخب

ويضم المنتخب الأولمبي في صفوفه كلا من اللاعبين: وليد عصام، احمد جعيدي، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، يزن عبدالعال، يوسف ابو الجزر، حسام ابو الذهب، شوقي القزعة، احمد ابو شعيرة، مهند ابو طه، بسام دلدلوم، خالد زكريا، فضل هيكل، عبدالرحمن ابو الكاس، مهند العرامشة، محمد ابو رزق، محمد بني عطية، امين الشنايبة، علي عزايزة، وسيم ريالات، عامر جاموس، بشار ذيابات وعبدالله عوض.