“الأولمبي” ينهي تحضيراته لمواجهة البحرين

عمان – الغد – أنهى المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، استعداداته مساء اليوم الثلاثاء ، تأهبا لمواجهة البحرين عند 5.15 مساء يوم غد الأربعاء -بتوقيت الأردن- على ملاعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في انطلاق مشواره ببطولة دبي الدولية الودية.

وشهد مران اليوم الثلاثاء الذي اقيم على ملعب نادي الحمرية، تقسمية داخلية تضمنت عددا من الجمل الفنية المراد تطبيقها خلال اللقاء المرتقب.

من جهته أكد عبدالقادر على أهمية تحقيق بداية قوية في البطولة، منوها إلى ضرورة دخول اللاعبين سريعا في الأجواء والحفاظ على الحالة الذهنية في أفضل مستوياتها للخروج بنتيجة إيجابية.

وتابع “جاهزون للمباراة بنسبة كبيرة، المنتخب البحريني قوي ويقدم كرة قدم عصرية، لكننا ايضا نملك عناصر قادرة على صنع الفارق في اي لحظة ونأمل أن نسير بالمباراة لصالحنا”.

وحسب جدول المباريات الذي أطلقته اللجنة المنظمة، يفتتح المنتخب البطولة بمواجهة البحرين، ثم يلتقي أوزبكستان (15)، وسوريا (17) ويختتم مشاركته أمام العراق (19).

وتأتي البطولة، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية ت 23، المقامة في تايلند مطلع كانون الثاني من العام المقبل، حيث وضعت القرعة “الأولمبي” في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.