الأولمبي يهزم العراق ويتوّج ببرونزية بطولة دبي الدولية

عمان – الغد – تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره العراقي بهدف نظيف حمل امضاء اللاعب يزن النعيمات في الدقيقة (63)، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الثلاثاء على ملعب نادي شباب الأهلي الإماراتي، في ختام منافسات بطولة دبي الدولية.

وتوج المنتخب بالميدالية البرونزية عن المركز الثالث من انتصارين وتعادل وخسارة، فيما توجت الامارات بالذهبية وكوريا الجنوبية جاءت بالمركز الثاني.

من جهته، أبدى المدرب احمد عبدالقادر رضاه عن المستوى الذي ظهر عليه الفريق، مشيدا بالمردود البدني القوي الذي كان حاضرا طوال مشواره بالبطولة.

واضاف: “الأداء بشكل عام يبشر بالأفضل مستقبلا، مؤشرات الاداء في ارتفاع مستمر بدنيا وفنيا، ونأمل بأن نبلغ النهائيات ونحن في قمة جاهزيتنا للمنافسة والمضي بعيدا”.

ومن المنتظر ان تعود بعثة المنتخب الأولمبي إلى العاصمة “عمان”، مساء اليوم الأربعاء.