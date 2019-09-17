“الأولمبي” يواصل تدريباته استعداداً لخوض وديتي سورية

عمان – الغد – واصل المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما، تدريباته استعداداً لمواجهة نظيره السوري يومي 23 و 26 أيلول (سبتمبر) المقبل على ملعب الملك عبدالله الثاني، تأهباً للمشاركة في النهائيات الآسيوية مطلع كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.

وركز الجهاز الفني خلال تدريبه الذي اقيم مساء الإثنين على ملعب البولو، على بعض التمارين البدنية، كما أجرى تقسيمة داخلية احتوت على العديد من الجمل التكتيكية هجومياً ودفاعياً.

وكان المنتخب استأنف تدريباته السبت الماضي، حيث اقام حصة بدنية بالصالة الرياضية شهدت غياب لاعبي شباب الأردن والجزيرة، وحضور محمد وائل الزعبي ومحمد بني عطية ويوسف أبو الجزر.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة النهائيات الآسيوية تحت 23 والمقامة في تايلند من الفترة 8 وحتى 26 كانون الثاني (يناير) من العام القادم، يوم 26 أيلول (سبتمبر) الجاري بالعاصمة بانكوك، حيث جاء المنتخب الوطني في التصنيف الثالث رفقة منتخبات الصين واستراليا والسعودية، فيما حلت أولاً قطر وأوزبكستان وفيتنام وتايلند، وثانياً كوريا الجنوبية والعراق واليابان وكوريا الشمالية، ورابعاً سورية وإيران والإمارات والبحرين.