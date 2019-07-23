“الأولمبي” يواصل تدريباته استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة

عمان – الغد – واصل المنتخب الأولمبي تحت 23 عاماً، بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، تدريباته استعداداً للاستحقاقات المقبلة، والمتمثلة بالنهائيات الآسيوية والتي تقام في تايلاند مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.

وركزت التدريبات التي اقيمت أمس الإثنين على ملعب الكرامة، على رفع اللياقة البدنية وتعزيز الجوانب الفنية، كما شهدت تقسيمة داخلية لخلق روح المنافسة بين الخطوط واخراج أفضل ما لدى كل لاعب لحجز مكانه في القائمة مستقبلاً، كما أجرى المنتخب خلال اليومين الماضيين حصتين تدريبيتين في الصالة الرياضية الخاصة باتحاد الكرة.

من جهته، أبدى عبدالقادر تفاؤله بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون، مؤكداً أن من ضمتهم القائمة تمت متابعتهم رفقة أنديتهم مشيراً الى أن الجهاز الفني يمتلك تصوراً كاملاً عنهم بدنياً وفنياً.

وكانت القائمة التي أعلن عنها الجهاز الفني مؤخراً ضمت 26 لاعباً: وليد عصام، رأفت الربيع، بسام دلدوم، شوقي القزعة، نزار الرشدان، أحمد ثائر، أحمد المحارمة، إبراهيم سعادة، خضر الحاج، محمد عبدالمطلب، يزن الغرابلة، علي علوان، خالد صياحين، معاذ العموري، دومي بني دومي، إيهاب الخوالدة، يزن النعيمات، فارس غطاشة، يزن عبدالعال، طارق حمد، أصيل اللحام، ورد البري، سعد الروسان، انس العوضات، سائد الخزاعلة، وهادي الحوراني.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب بالاضافة لعبدالقادر، رائد الظاهر مدرباً، ماهر طعمه مديراً إدارياً، وليد ميخائيل مدرباً للحراس، حمد العسل مسؤولاً إعلامياً، أشرف صقر معالجاً، ماهر عبدالهادي مسؤولاً للوازم.