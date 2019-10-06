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“الأولمبي” يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الصين الأربعاء

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد –  يواصل المنتخب الأولمبي تحت 23، تدريباته البدنية والفنية اليوم الأحد في الصين، استعدادا لخوض أولى مبارياته في البطولة الرباعية أمام المستضيف “الصيني” عند (02:35) ظهر الأربعاء المقبل -بتوقيت الأردن.

واجرى المنتخب  اليوم الأحد  حصة تدريبية مكثفة، ركز خلالها الجهاز الفني على بعض الجوانب الفنية تحضيرا للمواجهة المقبلة، كما تم العمل على التسديد من خارج منطقة الجزاء وكيفية استغلال العرضيات بفاعلية أكبر.

ويتضمن مشوار الأولمبي في البطولة، مواجهة السعودية يوم 11 الشهر الحايل، وأندونيسيا (13) منه في ختام مشاركته، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر لتحقيق الاستفادة القصوى من البطولة فنيا وبدنيا، استعدادا لنهائيات آسيا ت 23 عاما.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية، المقامة في تايلند مطلع كانون الثاني من العام المقبل، وضعت “الأولمبي” في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.

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