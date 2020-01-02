“الأولمبي” يواصل تدريباته استعدادا للنهائيات الآسيوية

عمان – الغد – أجرى المنتخب الأولمبي تدريبا تكتيكيا مكثفا، بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تنطلق يوم 10 كانون الثاني (يناير)الحالي في تايلند.

وارتكز التدريب على الجوانب الفنية، حيث عمد الجهاز الفني إلى تقسيمة داخلية شهدت العديد من الجمل الفنية تحضيرا لخوض النهائيات، كما شهدت الفترة الصباحية محاضرة تحليل للمنتخبات التي تضمها المجموعة الرابعة وهي فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.

إلى ذلك تابع الجهاز الطبي الوضع البدني للاعبين نزار الرشدان وعبدالله الفاخوري، وذلك باجراء تمارين استشفائية لكليهما وتمارين تقوية.

ومن المنتظر أن يسافر الأولمبي للمشاركة في النهائيات يوم غد الجمعة، بعد ختام معسكره الماليزي والذي تخلله خوض مباراتين وديتين أمام نظيره السعودي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ونادي بي جي سيتي الماليزي وانتهت بفوز المنتخب 2-0.

ويفتتح المنتخب مشواره بالنهائيات بمواجهة كوريا الشمالية يوم 10 الجاري، ثم يلاقي فيتنام (13)، ويختتم دور المجموعات أمام الإمارات (16) منه.