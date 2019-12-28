الأولمبي يواصل تدريباته.. والعموري بديلا لعمر هاني

عمان – الغد – واصل المنتخب الأولمبي اليوم السبت، تدريباته بقيادة المدرب احمد عبدالقادر، ضمن معسكره التدريبي في ماليزيا، استعدادا لخوض النهائيات الآسيوية تحت 23 عاما مطلع كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.

واجرى المنتخب تدريباته على قسمين، حيث شهدت الفترة الصباحية تمارين استشفاء وعلاجية للعضلات في الصالة الرياضية، عقب مباراة السعودية امس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، فيما شهدت الحصة المسائية بعض الجمل الفنية والخطط التكتيكية لكافة الخطوط، مع تمارين بدنية بسيطة تجنبا للإرهاق والضغط الزائد لتفادي الإصابات العضلية.

إلى ذلك استدعى الجهاز الفني معاذ العموري بدلا من عمر هاني الذي غادر صباح اليوم للالتحاق بتدريبات ابويل القبرصي بقيادة مدربه الجديد.

ومن المنتظر ان يلاقي الأولمبي نادي بيتالينغ جايا الماليزي 30 الجاري وديا، حيث يسعى الجهاز الفني لإقامة اكبر قدر ممكن من المباريات الودية قبل الوصول إلى الموعد الرسمي.

ويشارك الأولمبي في النهائيات عن المجموعة الرابعة إلى جانب كوريا الشمالية وفيتنام والإمارات، حيث يفتتح مشواره بالبطولة بمواجهة كوريا الشمالية 10 كانون الثاني، ثم يلاقي فيتنام (13)، وينهي دور المجموعات أمام الإمارات (16) منه.