الأولى بالفرع العلمي في العقبة: اجتهدت وواصلت دراستي بالنهار والليل

أحمد الرواشدة

العقبة – سحبت الطالبة هبة المومني بساط التفوق بالمركز الاول من تحت اقدام زميلاتها وزملائها الطلاب وحصلت على معدل 99.7% وتفوق بالمركز الاول على مستوى محافظة الثغر الباسم.

وتقول الطالبة المومني انها “اجتهدت وواصلت دراستها الليل بالنهار حتى قطفت ثمار تعبها وسهرها طليلة السنة الماضية بحصولها على المركز الاول”، وتشير الى ان نبأ تلقيها النتيجة كانت من اجمل لحظات حياتها حيث عمت الفرحة جميع أفراد العائلة ومدرساتها بمدرسة أكاديمية خليل الرحمن.

وبينت ان الدراسة كانت بطريقة متتابعة دون أية مراكمة أو تأجيل للمواد حتى وصلت الى الحفظ والفهم التام لجميع موادها الدراسية.

وأكدت الطالبة المومني أنها تحفظ من القرآن 15 جزء، مؤكدة انها تعتزم دراسة الطب البشري في جامعة العلوم والتكنولوجيا لتخدم البشرية من خلال هذه المهنة الانسانية بالدرجة الأولى.