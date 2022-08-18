الأولى على الزراعي: الدراسة ليست بعدد الساعات بل التركيز

علا عبد اللطيف- قالت الطالبة أسماء بسام أبو العروق الأولى على المملكة فرع (الزراعي) بمعدل 98.15%، إنها حمدت الله على معدلها وتفوقها.

وأكدت أسماء من مدرسة الزمالية الثانوية للبنات (الأغوار الشمالية)، أنها كانت تبدأ دراستها بعد صلاة الفجر حتى وقت العشاء، مشيرة إلى أن الدراسة ليست بعدد الساعات بل التركيز عند الدراسة.

وتقول إنها تحملت الظروف الجوية الصعبة الناجمة عن الحرارة المرتفعة في البيت وقاعة الامتحان، خصوصا أن الامتحانات جاءت في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تبلغ ذروتها في لواء الغور الشمالي حوالي 50 درجة مئوية، بيد أن شعور الإصرار والسعي نحو النجاح جعلها تتغلب على تلك الظروف.

وتنتظر أسماء أن تترجم حلمها على أرض الواقع، بدراسة الهندسة الزراعية في جامعة التكنولوجيا، أو الطب البيطري في الجامعة الأردنية، لأنه طبيعة المكان الذي تسكن فيه يحتاج لمثل تلك التخصصات.

يشار إلى أن لواء الغور الشمالي من المناطق التي تشتهر بالزراعة، وتشكل نسبة الزراعة حوالي 90% من مجمل العمل بالمنطقة ناهيك عن وجود ثروة حيوانية مختلفة في اللواء.

وأهدت أسماء نجاحها إلى جميع أفراد عائلتها الذين ساندوها منذ صغرها، وتحملوا كل شيء معها، إضافة إلى مديرية التربية والتعليم للواء الغور الشمالي على الظروف التعليمية التي تم توفيرها لهم كطلبة والكادر التعليمي في المدرسة وخصوصا مديرة المدرسة التي كانت تعمل بكل نشاط وكانت تحفز الطالبات على الدراسة والتعلم في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها أهالي اللواء وخصوصا أن الطالبات من مناطقة متفرقة ومختلفة.

من جانبه عبر والد أسماء عن سعادته الكبيرة بحصول ابنته على هذا المركز ووصفه بالفرحة التي “لا تقدر بثمن”.

وأوضح انه ابنته متفوقة منذ صغرها، والمعدل الذي حصلت عليه في الثانوية لم نكن نتوقعه وكان لنا مفاجأة أدخلت الفرح للعائلة.

ومن جانبه أكدت مديرة مدرسة الزمالية سميرة العليمي ، أن المدرسة حصلت حوالي 5 مرات على أوائل المملكة، وذلك جراء تميز المدرسة بكادرها التعلمي والطلابي.

وأضافت أن الكادر التعليمي يبذل قُصَارَى جهده في توصيل وإيصال المعلومة لدى الطلبة، رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الطلبة وذويهم وخصوصا؛ أن مدرسة الزمالية المدرسة الوحيدة التى تقوم على تدريس تخصص الزراعه.

يذكر أن عدد الطالبات الزراعي في المدرسة يبلغ حوالي 68 طالبة تقدم إلى الامتحان حوالي 64 طالبة منهن، فيما تعذر عن التقدم 4 طالبات جراء ظروف مختلفة حالت من قدرتهن على التقدم ولكن سيعملن على التقديم للدورة التكملية.

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