الأولى على المملكة بـ”الاقتصاد المنزلي” لين العوضي: هذه وصفة التفوق بالتوجيهي

محمد سمور

البلقاء- اعتبرت الطالبة لين خالد محمد العوضي، التي حققت المركز الأول على مستوى المملكة في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، بفرع الاقتصاد المنزلي، بمعدل 98.25%، أن وصفة التفوق تبدأ من تنظيم الوقت.

وأضافت العوضي لـ”الغد”، وهي من مدرسة راية بنت الحسين الثانوية بلواء عين الباشا التابع لمحافظة البلقاء، أنها كانت تخصص 10 ساعات للدراسة في اليوم الواحد، بدءا من أوقات الفجر، مشيرة إلى أن هذا الوقت هو الأفضل للتركيز في الدراسة.

ومن الأمور الأخرى المهمة للطالب من وجهة نظرها، أن يكثف طاقته في المواد التي يشعر بضعف فيها، لافتة بهذا الخصوص إلى أنها استعانت بدروس خصوصية في مادتي الكيمياء واللغة الإنجليزية، ومشددة في الوقت ذاته على ضرورة عدم نظر طلبة التوجيهي إلى هذه المرحلة بوصفها “مرعبة”، وأن يتعاملوا بتماسك نفسي ومعنوي مع بذل الجهد الكافي في الدراسة.

وبشأن مادة الكيمياء التي ثار جدل واسع عقب امتحانها بسبب صعوبة الأسئلة وضيق الوقت، قالت العوضي، إنها كانت خائفة من هذه المادة، لكنها ضاعفت الاهتمام بدراستها، وبالإضافة إلى الدروس الخصوصية فيها، كانت تشاهد مقاطع فيديو تعليمية عبر موقع “يوتيوب”، واستطاعات أن تحقق علامة 188 من 200 فيها.

وتطرقت العوضي إلى تحديات واجهت الطلبة بسبب التعلم عن البعد، لكن المدرسة كانت تتابع جميع الطالبات واحتياجاتهن التعليمية، فضلا عن دور الأهل في توفير كل مستلزمات التعلم عن بعد لها، إلى جانب دعمهم النفسي لها، ومتابعة شؤونها أول بأول.

وفيما يتعلق بسبب اختيارها لفرع الاقتصاد المنزلي، أكدت أن تخصصها يمكنها من الوصول إلى تخصص “التغذية” الذي تطمح إلى دراسته في الجامعة، مشيرة إلى أنها ترغب بالدراسة في الجامعة الأردنية.