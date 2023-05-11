الأولى من نوعها محليا.. اجراء عملية تثبيت كسر بتقنية WALANT في مستشفى النديم بمادبا

أحمدالشوابكة- أجرى فريق طبي عملية تثبيت كسر مزاح لسلامية اليد لمريضة في العقد الرابع من العمر في مستشفى النديم الحكومي بمادبا، بدعم من رئيس دائرة جراحة العظام والمفاصل بوزارة الصحة د.اياد بن طريف و بدعم من مدير مستشفى النديم الحكومي د.بهاء الدين الحلالمة.

و تم خلال العملية استخدام طريقة تعد من أحدث الطرق في جراحات اليد وتخديرها بواسطة جراحات WALANT

Wide-awake Local Anesthesia No Tourniquet (WALANT)

خلال العملية كان المريض مستيقظا ويستطيع الجراح فحص حركة الأوتار و العضلات وحركة المفاصل بنفس العملية وبدون الحاجة للرباط الحابس للتدفق الدموي.

وتعد من الجراحات الآمنة حيث تجنب المريض الآثار الجانبية للتخدير العام و من المميزات توفير الكثير من مقدرات القطاع الطبي و كذلك إتمام العمليات المتوسطة في حال تعذر إجراء التخدير العام لعدم الجاهزية في بعض المستشفيات أو لظروف الأزمات الخاصة مثل أزمة جائحة كورونا. .

ويستمر التخدير لأكثر من أربع ساعات لا يشعر المريض بأي آلام وتكون الحاجة للمسكنات بعد العملية أقل ومن مميزاتها تجنب مضاعفات الرباط الحابس للتدفق الدموي والعودة أسرع من الناحية الوظيفية للعضو المصاب .

وتعد هذه الطريقة في الجراحة و العملية من أوائل العمليات التي تجرى في وزارة الصحة على كسور عظمية وقام بإجرائها أخصائي جراحة العظام د.أحمد الشواورة و أخصائي جراحة العظام د.أشرف المكحل .

والشكر موصول لشركة النواة ممثلة بالممرض حماد الطراونه على مشاركته بالحالة والشكر موصول لكادر العمليات بمستشفى النديم الحكومي.