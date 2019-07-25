الأول على الأردن حصل على 100 %.. كيف ذلك؟

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عمان- كشف مدير ادارة الاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة أن الطالب الذي حصل على معدل 100% الأول على الفرع العلمي فانه قد حصل على مجموع 1399 من أصل 1400 علامة أي ما يعادل 99.92%.

وأضاف العجارمة في تصريح الخاص لـ”الغد” اليوم أن مباحث العامة المشتركة التربية الإسلامية ولغة عربية واللغة الإنجليزية وتاريخ الأردن فخصص لها 40% مبحث، ومبحث التخصص الاجباري (الرياضيات) خصص لها 20% والمبحثان التخصصان الاختياريان 40%.

وأوضح العجارمة أن آلية احتساب معدل الطالب الأول على المملكة في الفرع العلمي تمت كما يلي فان الطالب حصل على مجموع 799 من أصل 800 في مباحث العامة المشتركة، والمبحث التخصص الإجباري 200 من 200 والمبحثان التخصصان الاختياريان 400 من 400.

وأشار إلى أن طريقة الاحتساب تمت في المواد المشتركة كالاتي 799 + 800 *400= 39.95 من 40%، مبحث التخصص الاجباري 200 +200*20= 20،اما المبحثان التخصصان الاختيارييان 400+400*40 = 40.

وبين أن المعدل العام 39.95+ 20+40= 99.95 وبالتقريب إلى اقرب منزلة عشرية يصبح المعدل 100%.