الأول على البلقاء عمر الشدايدة: الطب خياري الأول ثم الفيزياء أو الرياضيات

محمد سمور – أكد الطالب الحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة (التوجيهي) على مستوى محافظة البلقاء، وعلى المركز الرابع على مستوى المملكة بالفرع العلمي وبمعدل 99.7%، عمر توفيق الشدايدة المناصير، أن طالب التوجيهي يدخل صراعا حقيقيا مع الوقت في هذه المرحلة الدراسية.

إلا أن المناصير وهو من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/ السلط، أكد أيضا في حديثه إلى “الغد”، أن إدارة الوقت وتنظيمه واستثماره بلا مضيعة له منذ بداية العام الدراسي تعد أحد أبرز أسباب النجاح والتفوق، مشيرا من جهة أخرى إلى رغبته بدراسة الطب داخل الأردن بالدرجة الأولى، أو الفيزياء أو الرياضيات كونه يعشق هاتين المادتين على حد وصفه.

وتطرق المناصير إلى أهمية دعم والديه له بالإضافة إلى معلميه، قائلا إن دعم والديه خلال العام الدراسي كان له تأثيرا كبيرا، لا سيما أن والدته معلمة لغة إنجليزية لطلبة التوجيهي وكانت دائما تتابع دراسته منذ أن كان في الصفوف الدراسية الأولى، مضيفا أن دعم مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بإدارتها ومعلميها، ساهم أيضا إلى حد كبير في تفوقه.

واختتم المناصير حديثه بالقول، إنه كان وضع أمام عينيه حلم التفوق بالتوجيهي وأن يكون في قائمة أوائل المملكة، وهو ما استطاع تحقيقه بالفعل.