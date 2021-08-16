الأول على “الشرعي”: لم أستفد من نظام التعلم عن بعد

أحمد التميمي

إربد- قال الطالب إلياس محمد أنس الخطيب الحاصل على الأول في الفرع الشرعي على مستوى المملكة من مدرسة عمر بن الخطاب للعلوم الشرعي التابعة لمديرية اربد بمعدل.97.4، إنه كان يحضّر اختبارات منزلية له كل 3 أيام لقياس قدرته في وصول المعلومة له وإمكانية تطبيقها فعليا على أرض الواقع في الامتحانات النهائية.

وأشار الطالب الذي يعتزم دراسة تخصص الشريعة في جامعة اليرموك، أنه كان يستعين بالبحث عن امتحانات لسنوات سابقة وإمكانية الإجابة عليه، مشيرا إلى أن هناك أساتذة كان لهم فضلا عليه بالحصول على المرتبة الأولى بعد تبرعهم بتدريسيه على مدار الفصل الدراسي.

وقال الخطيب، إن امتحان التوجيهي غير مخيف خلاف ما يضنه البعض، وكل طالب درس واجتهد حصل على نتيجتيه الحقيقية، مؤكدا أن كان يتابع دراسته بواسطة من الصف العاشر ولغاية الآن وكان يبحث عن المعلومة للاستفادة منها.

وحول تفايل تنظيم وقته أشار الخطيب إلى انه كان يدرس بداية الفصل الدراسي بمعدل 3 ساعات يوميا بعد صلاة الفجر، وبعد منتصف العام الدراسي زادت معدل الدراسة لـ 7 ساعات يوميا بشكل متقطع.

ولفت إلى انه كان يدرس على منصة درسك فقط مادة العربي والعربي التخصص، مؤكدا انه لم يستفد من نظام التعلم عن بعد عبر المنصة كثيرا، أما بقية المواد كالانجليزي والرياضيات كان هناك معلمين يقومون بإعطائه المواد.

وأشار إلى أن أسئلة الثانوية العامة كانت تتراوح ما بين السهلة والصعبة وهناك أسئلة كان مبالغ فيها، مشيرا لأي أن غالبية المواد كانت فيها مواد صعبة تفوق قدرته الطالب، وهناك بعض الامتحانات الوقت المخصص للمادة كان قليل ولم يتمكن الطالب من استكمال جميع الأسئلة.

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