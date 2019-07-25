الأول في الفرع الفندقي: “كنت أدرس 4 ساعات يوميا” – فيديو

أحمد التميمي

إربد- حصد الطالب واصل سرور ساري حداد المركز الأول في الفرع الفندقي بامتحان الثانوية العامة على مستوى المملكة بمعدل 96.5 %.

ويعتزم حداد دراسة تخصص السياحة في جامعة اليرموك نظرا لما يتمتع بة الاردن من مناطق سياحية ووجود شواغر في هذا المجال.

يقول حداد انه كان يدرس بمعدل 4 ساعات يوميا على المنهاج وصولا الى 7 ساعات ايام الامتحان.

واشار الى انه لم يتلقى اي دروس خصوصي وانه كان يكتفي بمتابعة اساتذته في المدرسة.

ولفت الى ان اساتذته توقعوا بحصوله على المركز الاول نظرا لعلاماته المرتفعة في المدرسة والتي كانت لا تقل عن 90%.

وقال ان نظام الفصل الواحد كان سهلا ولم اتخوف منه، مؤكد ان الطالب اذا كان يستعد جيدا للامتحان فانه نتيجة حتميه سينجح وبمعدل مرتفع.

واضاف ان الاسئلة كانت ضمن المنهاج ولكن كان هناك اسئلة صعبة واخرى سهلة لقياس مستوى الطالب وان اجراءات المراقبة كانت عادية.