الأونروا تعيد تشغيل العيادات الصحية بمخيمات المملكة لتطعيم الأطفال

عمان- الغد- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، عن إعادة تشغيل العيادات الصحية في المخيمات بالمملكة، لغايات تطعيم الأطفال وإجراء المسحة الوراثية لحديثي الولادة، ابتداءا من اليوم الأربعاء.

وأوضحت الاونروا، في بيان صحفي، أن “العيادات ستستقبل المراجعين من اللاجئين الفلسطينيين في الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة إلا ربع من يوم السبت وحتى يوم الخميس، وفق تدابير صحية تضمن شروط السلامة العامة لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد، وتماشياً مع قرارات وزارة الصحة”.

وأهابت الوكالة “بمراجعيها التقيد بجميع تدابير السلامة العامة، ومن أهمها التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالصابون أو تعقيمهما بالمعقمات الطبية بشكل متكرر وعدم زيارة المركز الصحي إلا لتلقي الخدمات التي تم الإعلان عن تقديمها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أخذ موعد مسبق لتفادي التجمعات والإكتظاظ المؤدي بشكل أو بآخر لنقل العدوى”.

وقالت الوكالة أنه “حرصا على صحة الطفل وسلامته سيقوم الفريق الطبي التابع لها بالتواصل مع العائلة لتحديد موعد التطعيم للطفل، ولن يسمح بدخول المركز الصحي لأكثر من مرافق واحد فقط مع الطفل لتلقي الخدمة، مع وجوب ترك مسافة أمان لا تقل عن متر ونصف بين كل مراجع والآخر في قاعات الإنتظار”.