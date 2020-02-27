الأونروا: نواجه أزمة مالية غير مسبوقة في غزة

غزة- اكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، انها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة منذ عقود قد تؤثر على برامجها وعملياتها في مختلف المناطق حال عدم توفير الدعم اللازم لها.

وقال المستشار الاعلامي للوكالة في غزة، عدنان ابو حسنة في تصريح صحفي اليوم الخميس، “حتى اللحظة هناك وعود بمبلغ 299 مليون دولار من ميزانية قدرها مليار واربعمئة مليون للعام الحالي، وصل منها فعليا 125 مليون دولار فقط”.

واضاف :”لا تمويل حتى اللحظة لبرنامج الطوارئ لقطاع غزة والضفة الغربية”، مشيرا الى أنه يتم الاستدانة من ميزانية البرامج العامة لتغطية نفقات الطوارئ، فيما ستنفذ اموال البرنامج في سوريا في حزيران المقبل.

واضاف، ان الاونروا قررت ابطاء مصروفاتها، ما يعني عمليا ابقاء بعض الوظائف فارغة، وعدم الالتزام بالزيادات، في حال عدم توفر التمويل، وأن البرامج والخدمات ستتأثر،مشيرا الى ان الاونروا تعد خطة بديلة في حال الوصول لتلك المرحلة، و”نامل الا نصل اليها في ظل العجز المالي الكبير”.

وافاد ابو حسنة، ان الوكالة تقدم خدماتها لأكثر من 5,6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس وتدير 709 مدارس تستوعب 532 الف طالب و144 عيادة طبية استقبلت 8,5 مليون زيارة طبية اضافة الى الملايين الذين يتلقون المساعدات الغذائية والنقدية .

واكد، ان استمرار الحصار المفروض على غزة سيتسبب بتراكم الطاقة السلبية وانهيار قطاعات اقتصادية كاملة وارتفاع نسب البطالة الى 60 بالمئة، وهي النسبة الاعلى عالميا، موضحا بان الاونروا تقدم مساعدات غذائية لأكثر من 1,1 مليون لاجئ في غزة وهذا الرقم مرشح للارتفاع الى 1,2 في الدورة القادمة حيث تشهد المستويات المعيشية انهيارات متتالية في كافة المجالات.-(بترا)